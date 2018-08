Disminuye la desigualdad social en Quintana Roo

Para seguir avanzando juntos en la disminución de la desigualdad con más y mejores oportunidades para que las personas en situación de vulnerabilidad puedan vivir mejor, el Sistema DIF Quintana Roo entregó 20 sillas de ruedas a igual número de beneficiarios en esta ciudad y resarcir la desatención y el olvido de grupos de quintanarroenses que más lo necesitan.

Dos fundaciones, Vamos México y Merza, realizaron los donativos que también llegarán a personas de Felipe Carrillo Puerto, donde este viernes serán entregadas 24 sillas de ruedas.

En el evento, efectuado en el edificio central del DIF Quintana Roo, la directora María Elba Carranza Aguirre dijo que, para el gobernador Carlos Joaquín y la señora Gaby Rejón de Joaquín, el desarrollo social es uno de los ejes prioritarios de la administración para que las personas que más lo necesitan tengan mejores condiciones de vida.

“La suma de voluntades y el trabajo coordinado con otras instancias nos permite ofrecer más y mejores oportunidades de mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad”, destacó la directora María Elba Carranza Aguirre.

Con Carlos Joaquín, Quintana Roo tiene un gobierno incluyente que trabaja para atender el desafío de la desigualdad social, se señaló en el evento en el que se precisó que las donaciones consistieron en 44 sillas de ruedas, de las cuales 20 ya se entregaron en Chetumal y 24 se entregarán este viernes en Felipe Carrillo Puerto.

Virginia Cervantes, de 62 años de edad y madre de familia, indicó: “Yo pedí la silla de ruedas para mi hijo José Gerardo, él tiene 21 años y padece discapacidad cerebral. Ahora que la recibimos, podré moverlo con más facilidad.”

Por su parte, Elena Pinacho Sarasua mencionó que ella solicitó el apoyo para su esposo, quien por su edad avanzada ya no podía caminar. “Para mí ya era muy difícil moverlo de un lugar a otro, pero con su silla de ruedas se me facilitan las cosas. En el DIF, también nos apoyan con medicamentos y despensas, cosa que antes no ocurría.”

Isaac Rangel Ramírez, otro de los beneficiados, señaló que como consecuencia de la diabetes le amputaron ambas piernas, pero ahora, a sus 54 años de edad, podrá seguir moviéndose con su silla de ruedas y trabajar en la carpintería, que es lo que a él le gusta.

María Elba Elizabeth Carranza Aguirre, directora del DIF Quintana Roo, agradeció a la Fundación Merza y a la Fundación Vamos México, representados en el evento por la gerente Yaneth Hernández Vega y la coordinadora de Atención a Comunidades Genoveva de Anda Sánchez, respectivamente, y añadió que para la señora Gaby Rejón de Joaquín la atención a grupos vulnerables es una prioridad.

En el evento, estuvieron la directora de Atención a Desamparados del DIF Quintana Roo Guadalupe Mendoza Guevara y el director de autoservicio de La Favorita (empresa perteneciente al Grupo Merza) Javier Pantoja.