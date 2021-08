Discover Cancún será necesario que se venda en los Tianguis Turísticos

Francisco Fernández, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo (ANQR), informó que en días anteriores recibieron la invitación por parte de la dirección municipal de Turismo en Benito Juárez para participar en un nuevo proyecto de promoción turística de Cancún que está impulsando el Ayuntamiento.

Ante la invitación realizada al sector náutico, el presidente de ANQR, aseguró que es buena la propuesta de promoción que impulsa la dirección de Turismo de Cancún, pero agregó que no servirá de mucho si se queda únicamente entre la población de Cancún, ya que el universo de ofertas de servicios turísticos es muy alto y se requiere que se explote en los tianguis turísticos para una buena efectividad.

"Nos están invitando a sumarnos a una aplicación que está destinada a la promoción turística de Cancún", aseguró.

Explicó que en la Aplicación (App), se podrá subir la información como; datos y contacto de las empresas filiales a Náuticos, sobre los servicios que se ofertan y que a través de Discover Cancún se podrá promover por medio de su página que están diseñando.

"Recibimos la invitación por parte del Director de Turismo Municipal de Benito Juárez, Jorge Luis Tellez Vignet para que participemos en la app Discover Cancún, la cual próximamente entrará en funciones, donde tendremos la oportunidad de captar el turismo de manera directa con la aplicación", abundó.

La invitación se hizo con el objetivo de continuar aumentado el turismo en Cancún, además que dijo que no representa un gasto para el sector náutico, ya que la promoción que se realice a través de esta app, es completamente gratuita.

El líder náutico aseguró que la propuesta fue turnada a cada agremiado con el objetivo de que estén al tanto de lo que sucede y en el caso de que haya interés por algunos de ellos, poder proporcionar la información para que sea divulgada por la propia aplicación de promoción turística.

Confió en que esta invitación al sector náutico es importante ya que considera que todas las acciones positivas se suman.

Detalló que existen agremiados que trabajan de distintas formas para poder promover sus servicios turísticos y que esto (Discover Cancún) le vendrá muy bien para tener un mayor impacto.

"Muchos de nuestros agremiados se promueven directamente en las agencias de viajes de la calles, por ejemplo las de Walmart, Mercado 28 (...) hay gente que trabaja únicamente con Best Day, con agencias de viajes formales; y hay empresas que trabajan con su base de datos (cartera de clientes) en internet", aseguró.

Francisco Fernández, dijo que no puede asegurar el éxito que pueda tener y los beneficios económicos que pudiera tener como derrama económica, puesto que la aplicación es nueva, pero estimó que todo suma.

Ya que si esta aplicación se promueve a través de los tianguis turísticos sería bastante bueno ya que estaría impactando en un 10 o 15 por ciento, lo cual es muy bueno para el sector náutico.

Ante esta situación, Francisco Fernández, hizo la observación de que si la aplicación solamente de queda en la promoción en Cancún y no se va más allá de las fronteras, desgraciadamente no valdría la pena participar, porque no habría algún efecto que estuviese beneficiando al gremio.







