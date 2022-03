Diputados de Morena no frenan juicio político contra Laura Beristáin

El grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración. Nacional (Morena), no impide que avance el juicio político en contra de la ex alcaldesa en Solidaridad, Laura Esther Beristain Navarrete, asegura la presidente de la mesa directiva de la XVI Legislatura, Euterpe Gutiérrez Valasis.

La diputada de Morena, y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Quintana Roo, Gutiérrez Valasis, asegura que no hay ningún tipo de atraso o intento de bloqueo que vaya encaminado a evitar se avance en el juicio político en contra de ex alcaldesa Beristaín Navarrete.

La legisladora dejó en claro que si el proceso en contra de la ex alcaldesa de Solidaridad, no ha subido a pleno, “se debe a que los diputados coordinadores de la fracciones parlamentarias no han integrado la Comisión Instructora encargada de atender el caso”, evidenció.