Diputados avalan modificaciones, ¿prohibirán comida chatarra en las escuelas?

Diputados aprobaron realizar modicaciones a la Ley General de Educación para poder prohibir la venta y publicidad de comida chatarra tanto dentro de los planteles educativos como fuera de las escuelas. Tras ser avalada, la reforma fue enviada al Senado en donde tendrá que ser ratificada nuevamente para poder entrar en vigor.

Dentro de los motivos, se expuso que México se perfila entre los primeros sitios de obesidad infantil a nivel global, pues 1 de cada 3 niños y adolescentes mexicanos presentan dicha condición y a la vez muestran problemas de desnutrición crónica.

Danny Sánchez, subdirector de la Escuela Primaria General “Alfredo V. Bonfil Pinto”, ubicada en el Centro de Cancún, cree que la reforma es una “verdadera estupidez” porque es una cuestión de cultura, pues aunque no exista una oferta de alimentos y bebidas chatarra en las escuelas, los niños lo traen de casa, “entonces lo que hay que hacer es educar a los padres de familia”.

“Si se prohíbe la venta ¿qué es lo que va a pasar? Sencillamente lo van a traer desde casa, aquí no hay tienda escolar, no tenemos el espacio, la escuela fue vandalizada en pandemia y no tenemos cooperativa, por lo tanto no hay venta de alimentos, los niños los traen de casa, entonces deberían de venir bien alimentados, pero muchas veces no es el caso”, dijo.

Agregó que haciendo una revisión en los botes de basura hay empaques de frituras, refrescos, jugos de caja, dulces, galletas y demás productos que tienen la etiqueta ‘exceso de azúcares’, por lo que “si aquí no hay venta de alimentos, lo traen de casa, y eso es lo que están consumiendo los niños, entonces ahí tienes una muestra de que se debe educar allá afuera aunque la prohibición esté aquí adentro”.

Sobre la prohibición de la venta y publicidad de alimento chatarra, tanto dentro de las escuelas, como en sus inmediaciones, la reforma pretende que sean las autoridades escolares del plantel los encargados de su aplicación, sin embargo, no es su jurisdicción fuera de las instalaciones educativas, por lo que el subdirector agregó:

“Le están delegando a las escuelas una responsabilidad que no le compete; como siempre, los maestros, la escuela, la educación es a quienes quieren que solucionen los problemas que están en manos de los demás. Aquí es que cada quien haga su trabajo en el área que le corresponde, no quieran que las escuelas y maestros vengan a solucionar los problemas que les competen a otras autoridades y a los padres de familia”.

“Si realmente quieren hacer algo por la salud de los niños y por su alimentación, entonces que regulen en las tiendas la venta de esos productos, que regulen la cantidad que se va a vender a cada empaque, que regulen los ingredientes, ahí es donde tienen que empezar. Si realmente los legisladores quieren hacer su trabajo, quieren hacer las cosas bien, que empiecen a regular a las empresas que son las que las producen, no la venta”, abundó.

¿Qué dicen los padres de familia?

Cuestionados sobre esta medida que se tomará derivado del alto consumo de comidas y bebidas chatarras en el sector infantil, los padres de familia benitojuarenses opinan:

“Yo creo que sí sería positivo para la salud de los niños. En mi casa tratamos de no darles comida chatarra y les pongo su lonche lo más sano posible. Si lo prohíben en la escuela sería bueno porque como estuvieron dos años encerraditos, imagínate, muchos eran de comer porquerías en casa porque es lo más fácil como papás y eso se pasa a la escuela, incluso hay niños que venden dulces a sus compañeros y eso también se debe vigilar”. Sara, 42 años.

“Por mí estaría bien, aunque yo procuro la alimentación de mi hija desde casa, pero alguna vez que olvidé o no pude hacer almuerzo tuve que recurrir a la comida rápida. Si la idea de la comida chatarra es quitar papitas, refrescos, dulces y todo eso está perfecto, porque los niños deben aprender que aunque les guste algo no siempre es bueno para la salud, y menos a esa edad”. Jorge, 57 años.

“Que sí se prohíba la venta aunque pienso que todo viene desde casa, la mayoría de los niños que veo es que trae frutas y verduras, porque la escuela no tiene cooperativa, entonces mi niño trae sus alimentos con su agua de sabor natural, no Tang ni nada de eso. Pero creo que sería mejor para los niños inculcarles hacer ejercicio, áreas de recreación hacen falta para que los niños tengan esa mentalidad de hacer deporte y alimentarse bien”. Rosario, 56 años.

“Estoy en contra de que se venda comida chatarra. Considero que es mala porque no es nutritiva para los niños, uno trata de mandarle cosas que los ayuden entonces si les das algo nutritivo y saludable pero en la escuela o afuera venden comida chatarra pues dejan de lado lo sano por las galletas, paletas o chocolates. Desde casa yo mando lunch lo más sano que se pueda y que no sea repetitivo porque también los niños se enfadan y no se lo comen”. Lourdes, 45 años.

“Realmente si me agrada que se haga esa labor porque hay mucho niño con sobrepeso, de hecho yo trabajo en sector salud y hay mucho sobrepeso y diabetes infantil, entonces eso afecta a toda la comunidad. En esta escuela no hay cooperativa pero muchos padres de familia le dan refrescos o galletas a los niños. Sí está bien la propuesta pero si no empezamos nosotros como los jefes de familia desde casa no importa que se deje de vender dentro o fuera de la escuela”. Hugo, 50 años.

