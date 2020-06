Diputada federal propone que sargazo sea declarado como desastre natural

Diputada propone que sargazo sea declarado como emergencia.

La diputada Adriana Teissier, dijo en un programa de radio que el sargazo que es un tema que ha estado muy al pendiente desde el 12 de febrero del 2019 cuando lo llevo a la mesa del congreso, siendo primordial que fuera declarado como emergencia el tratar el problema del sargazo, no solo por el aspecto de las playas para los turistas, sino porque afecta varias actividades económicas en el mar.

Explicó que es muy importante el turismo y todas las familias que dependen de este sector por lo que la llegada de sargazo complica el escenario para todos por lo que destacó que el sargazo se convierte en una problemática grave y buscar la forma de que se reduzcan las afectaciones al turismo.

La propuesta es que sargazo sea causal para acceder a recursos del Fonden

"Te comento que en aquella ocasión de febrero de 2019 platicábamos también con el director general de Protección Civil a nivel nacional porque yo le decía si bueno se declara la emergencia tiene que aplicar el Fonden y el me decía, no, porque el sargazo no es iun incidente que esté considerado dentro de los impactos ambientales", señaló durante la charla que sostuvo en Radio Fórmula.

Agregó que el Fonden está dentro de los paquetes del presupuesto sí está considerado y se va a aplicar, dijo la diputada federal, añadió que el 4 de junio pasado, solicitó que el sargazo se considere como causa para acceder al Fonden, esto como parte de las propuestas para recuperar al turismo.

Finalmente comentó que están trabajando por que la Marina se involucre de forma más activa para la recolección del sargazo, sosteniendo conversaciones con varias dependencias gubernamentales y autoridades para ver cómo proceder frente a esta problemática.

