Diputada Anahí González si hará informe en Chetumal

La diputada federal por Morena, Anahí González Hernández rendirá mañana en Cancún su primer informe de actividades legislativas y, repetirá el ejercicio el 17 de diciembre en Chetumal, tras el reclamo de electores del sur del estado que pidieron saber que ha hecho por el sur de Quintana Roo.

La legisladora federal, quien representa el Distrito Electoral Federal 02, cuya cabecera es en Chetumal, anunció para este sábado a las 5 de la tarde en la Plaza de la Reforma su informe de actividades legislativas, en un hecho que generó polémica, sobre todo en las redes sociales que pedían el informe se llevara por igual a Chetumal.

Desde su cuenta personal de Facebook, la legisladora federal hizo una invitación abierta a los militantes de Morena, de Cancún y Chetumal para que la acompañen a su informe de actividades, como diputada federal por el Distrito 2, por el cual ganó la diputación en las elecciones del año 2021.

González Hernández había sido cuestionada desde diferentes cuentas de redes sociales, por solo realizar un informe de actividades en Cancún, pese a que fueron los electores de los municipios Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos quienes con su voto le ayudaron a lograr la curul en la Cámara de Diputados.

Por ello, la diputada federal, anunció que será el sábado 17 de diciembre cuando lleve al cabo, su informe de actividades en la capital del estado -Chetumal-, aunque sin mencionar aún, en que sitio realizará el evento al que se espera acudan cientos de personas para escuchar sus gestiones como diputada federal.

Desde sus redes sociales colgó un mensaje en el que señaló: “Compañeras, compañeros, amigas y amigos de Cancún y Chetumal: me complace invitarles a mi Primer Informe Legislativo en los días y lugares que se indican a continuación. Me dará muchísimo gusto compartir con ustedes mis iniciativas, que son avances propios de la Cuarta Transformación y del Gran Proyecto de Nación. Como siempre, me honrarán con su amable presencia y respaldo. ¡En unidad, para que siga la Transformación!”.