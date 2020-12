Diplo regresa a Quintana Roo en evento de música electrónica

Después de más de un año de ausencia en el estado de Quintana Roo, el DJ y productor Diplo regresará a escena en el 2021, actividad anunciada a través de una página de redes sociales, en la cual este reconocido artista será el plato fuerte del festival de música electrónica.

Thomas Wesley, mejor conocido en el mundo de la música como Dj Diplo será el plato fuerte del festival de música electrónica Isla Paraíso Experience que se realizará el 9 y 10 de enero del 2021 en Cozumel, México, este evento será uno de los primeros del Año Nuevo que de inicio a una nueva etapa de hacer festivales.

Diplo, actual pareja sentimental de la cantante estadounidense M.I.A. Es un reconocido productor americano que ha conquistado diversos charts de música al tener la facilidad de adaptarse a crear música en diversos géneros como el Trap, Rap, y por supuesto la electrónica.

El productor tiene una fuerte cantidad de seguidores en todas partes del mundo pues su legado es grande, con temas como Looking For Me, Daylight, Lonely Con The Jonas Brothers, On My Mind, Que Calor con J Balvin, Electricity con Dua Lipa, entre otros grandes éxitos de la actual cultura pop.

Además este productor ha sido causante de fuertes escándalos y rumores por su vida sentimental, ya que por ejemplo fue la pareja de Katy a Perry, además de tener redes sociales atrevidas en donde no teme mostrar su cuerpo y su gran atributo en cada oportunidad que tiene.

