Difunden fotos exclusivas de Jamie Dornan a un año de grabar en Cancún

Jamie Dornan, actor británico y famoso por interpretar a Christian Grey en la afamada trilogía de las 50 sombras de Grey grabó en la ciudad de Cancún hace ya un año, y hasta ahora se han revelado fotos inéditas de las filmaciones en donde aparece el guapo actor siendo irreverente y sexy.

Estas fotos exclusivas nos muestran el momento exacto en donde Jamie se encontraba grabando en las famosas playas de la ciudad de Cancún, esto bajo las fuertes dotaciones de sol que ofrece el destino, sin embargo las fotos no habrían salido a la luz hasta hace poco.

Jamie Dornan se monta en poderosa máquina

Descalzo vestido con unas bermudas de color azul cielo, una camisa tipo polo color verde pistache y montado en una moto acuática, se revelaron momentos inéditos de la película ‘Barb and Star Go to Vista Del Mar’ que se filmó en la ciudad de Cancún en el año 2019 y que por la situación actual de la pandemia no se ha podido estrenar en los cines o alguna plataforma de streaming.

Jamie Dornan se comunica con la gente del staff

Jamie Dornan el guapo actor y fotos inéditas

Sin duda desde que se supo que este actor se encontraba en una grabación producida en la ciudad de Cancún sus fans, que en su mayoría son señoras, se dieron cita en los puntos en donde se mencionó que se encontraría y fue en Plaza la Isla en donde se acercaron para poder conocerlo como parte de alguna de sus fantasías.

Jamie Dornan en Cancún

El guapo Actor es uno de los más aclamados gracias a la trilogía de la sádica ‘50 Sombras de Grey‘, en donde fue objeto de deseo de muchas mujeres alrededor del mundo y que ahora en una nueva película en donde mostrará el cuerpo, llamará mucho la atención nuevamente.