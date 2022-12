Difunden falsos rumores del caso Mayaland

La historia del Fraude del Hotel Mayaland cometido por Fernando Barbachano, en contra de Rodolfo Rosas Moya, sigue dando de qué hablar, ya que en algunos medios de comunicación circula una nota donde que señala que la familia Barbachano informó que la Sala Penal y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado resolvió de forma unánime el pasado viernes 16, en una sesión exprés amañada, celebrada en secreto y de último minuto antes de irse de vacaciones, en la que se ordena la conclusión del juicio y la cancelación de los embargos ordenados por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial en Yucatán en contra de Mayaland S.A. y de Fernando Eugenio Barbachano Herrero.

Pareciera ser que la familia Barbachano y sus voceros se entretienen tratando de confundir a la opinión pública pretendiendo salvar la poca credibilidad social u empresarial que les queda después de conducirse fraudulentamente, señaló Rodolfo Rosas Moya.

Primero, los embargos gozan de canal Salud. Cualquiera que haya sido la resolución que dictara la Sala estatal, será motivo de un proceso legal constitucional que decidirá en definitiva. Pero claro que la resolución de una sala local no es definitiva; ello sin dejar de hacer mención que a nosotros no se nos ha notificado nada oficialmente ignoramos los términos en que se resolvió la cacaraqueada decisión, pero desde luego no es definitiva. Cualquiera que haya transitado un juicio sabe esto.

Por otro lado, lo que hay es cierto es que Fernando Barbachano me defraudo, porque yo le pague un hotel del cual me despojo y volvió a vender y por ello además de los embargos que según el cacarea logró cancelar, existen también en su contra dos juicios penales abiertos contra Fernando Eugenio Barbachano por fraude y despojo; y otro en ciernes por falsedad de declaraciones ante autoridad judicial y fraude procesal.

Nosotros seguimos trabajando duro y con la operación legítima del Hotel Mayaland, que legalmente es de nuestra propiedad.

Y a Fernando Eugenio Barbachano solo le puedo decir algo, “la justicia tarda pero llega”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.