Difunden comunicado de hermana de Santiago Ancona ante conflicto de cajas de seguridad

Piden justicia en redes sociales

El mensaje emitido vía Facebook:

Yo soy tu voz Ana Ancona

Te puede interesar

Tras la incautación de caja de valores en la empresa First National Security , en Cancún, que ya había sido asegurada principios de mes, circula en redes sociales un comunicado presuntamente de Ana Ancona, hermana del dueño de dicha empresa.Santiago Ancona Teigell, ha afirmado que defenderán a los usuarios de las mil 500 cajas que se llevó la SEIDO “de manera irregular” con una abogada de la capital del país para trabajar con los afectados de manera particular, sin embargo en el comunicado emitido por su hermana, pide hacer viral el caso para llegar a un común acuerdo y se respeten los derechos de los usuarios.Buenas noches, la familia Ancona Teigell, recurren a su buen corazón para ayudar y apoyar a nuestro hermano Santiago, representante legal del las cajas de seguridad First National Segurty, difundiendo a todos sus contactos de las arbitrariedades de la SEIDO de México, la Marina y la PGR. Las redes sociales tienen mucho poder y es lo único que el gobierno de México, no puede controlar.El 9 de octubre del año en curso, a las dos de la madrugada, la policía llama a mi hermano, para avisarle que se dispararon las alarmas del negocio. como a veces el movimiento de una lagartija las detona, pidió que fueran a checar. Lo vuelven a llamar y le dicen que hay personas que acordonaron el lugar. Mi hermano se presenta y al querer entrar a su negocio, no se lo permiten, el pregunta el motivo y no le dan ninguna respuesta. Sin presentar una orden de cateo de un juez, se apoderan de la Bóveda. A las siete de la mañana, vuelve a presentarse al negocio y ya estaba la SEIDO de México y una tanqueta de la marina. Se llevaron todas las computadoras con la lista de las mil quinientas personas que tienen sus cajas ahí. No le permiten el acceso porque están haciendo una investigación. Mi hermano al ver esta situación, contrata a unos abogados que se van a México y se presentan en la SEIDO para que les muestren el expediente y sepan de que se le acusa y qué están buscando. Les niegan el acceso al expediente y no les dan ninguna explicación. Este negocio tiene 26 años, el renta las cajas a personas que van a guardar lo más querido y valioso para ellos. Cualquier persona puede llegar con un maletín, rentar una caja y meter el contenido de este, sin que se sepa lo que guarda. Hemos recurrido a todas las autoridades correspondientes, sin ningún resultado. La SEIDO, Marina y PGR, ya comenzaron a violar (destrozar) las cajas de seguridad de estas mil quinientas personas y el contenido lo están vaciando en bolsas de plástico negras, para subirlas a un camión y llevárselas a México, sin que esté presente un notario que de fe de lo que hay en las cajas. Este actuar de las autoridades es anti-constitucional, ilegal y arbitrario. Vulnera todos los derechos de los clientes y su privacidad. Hay mil quinientas personas en total indefensión, porque la SEIDO, les dijo que los que quieran ir a México a recoger sus pertenencias tienen que mostrar facturas de lo que hay en su caja. ¿Quién tiene una factura de las joyas familiares de sus madres, abuelas y bisabuelas? Además que exponen la integridad física de estas personas, porque si sales a la calle del D.F. te expones a que te roben. Muchos medios de comunicación a nivel Nacional, califican este actuar de las autoridades, como el "ROBO DEL SIGLO". Es una atropello, abuso de poder, impunidad, de nuestro gobierno, y solo lo podemos parar compartiendo esto en las redes sociales, para que todo el mundo sepa los delitos que están cometiendo estos delincuentes de cuello blanco. Hasta el día de hoy, no sabemos qué están buscando y porque lo están haciendo. Mi hermano, está en la mejor disposición de ayudar a las autoridades y estas no le han respondido. Gracias a Dios, hasta ahora los arrendatarios, están frente al camión para evitar que salga a México. Y mi hermano está haciendo todo lo posible para que no se lo lleven. Las bóvedas están destrozadas, así como el patrimonio de su familia y su vida. A la barra de abogados y notarios de Cancún y Mérida, les pedimos su colaboración con un escrito, porque este caso es inaudito, lleno de irregularidades y atropellos por parte de la SEIDO, la Marina y la PGR. A toda la ciudadanía le pedimos por favor y de corazón que compartan esto para ayudarnos a parar tanta impunidad y corrupción que hay en nuestro país. Pensando siempre en las mil quinientas personas afectadas, que tienen los ahorros de toda una vida, pasaportes, visas, documentos, dinero, que se han visto afectadas por estas atrocidades cometidas. ¿Por qué no le pidieron a mi hermano que mandara llamar a los clientes que están bajo investigación y abrieran sus cajas?, ¿Por qué están saqueando las cajas de seguridad de las mil quinientas personas y se las quieren llevar a México? Ante la total ausencia de información por parte de las autoridades, recurrimos a las redes sociales...Gracias por apoyarnos, estamos viviendo momentos muy difíciles.