Difícil 2017 para el gremio taxista en Quintana Roo

Carlos Matus/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Difícil 2017 para el gremio taxista en Quintana Roo. A días de terminar el 2017, este ha sido uno de los años más difíciles para el sector taxista en Quintana Roo, especialmente en Benito Juárez, donde han tenido que enfrentar la llegada de Uber, aguantar incrementos en sus tarifas, cambio de dirigencia, problemas de servicio en el Aeropuerto Internacional de Cancún y una Ley de Movilidad que aún se encuentra en discusión en el Congreso del Estado y que podría poner en jaque el transporte. Ayer cerca de 150 taxistas protestaron ante la negativa de ASUR por permitirles operar en las Terminales 3 y 4 del Aeropuerto Internacional deCancún (AIC). Florentino Medina Cauich, secretario general del sindicato de TTA, reveló que ASUR ha dado contratos de servicio a empresas foráneas, desplazando a las locales. Sin embargo, a decir de ASUR, esto es debido a que en estas terminales aéreas se concentra la llegada de turismo internacional, que llegan ya con paquetes precontratados. A esto se suma que para antes del 15 de diciembre tiene que ser aprobada la nueva Ley de Movilidad, donde vienen cambios significativos, entre los que se encuentran la posibilidad de la regularización de aplicaciones de transporte, como lo es Uber, lo que rompería la hegemonía que ha tenido el sindicato desde hace más de 44 años. [caption id="attachment_827285" align="alignnone" width="636"] Trabajadores del volante han realizado protestas.[/caption] Fue en este año cuando la imagen del sindicato fue notablemente señalada, luego de la campaña emprendida contra Uber, y que generó la molestia de al menos el 66% de los usuarios, de acuerdo a datos de la propia aplicación. Esto generó onerosos gastos legales por parte de la dirección encabezada por Eric Castillo, secretario general, que dejó como saldo el anuncio de que este año no se repartiría el pavo navideño a los socios operadores y concesionarios, tal y como se venía haciendo desde hace al menos ocho años. Ante la molestia de los socios, Erasmo Abelar, nuevo dirigente que entrará en funciones el primero de enero, anunció que esta prestación de fin de año permanecería, luego de solicitar un préstamo, es decir, ni siquiera ha iniciado la nueva dirección y ya se encuentra endeudada. Pero quizá el cambio más significativo es la relación con el gobierno estatal, al ser el primer año en que no han gozado de la protección que recibieron por parte del PRI y los ha obligado a negociar y conciliar con autoridades de transporte. Hasta el cierre de la edición, el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) que alberga 17 sindicatos en todo el estado, no ha presentado al Congreso del Estado su propuesta de Ley de Movilidad, por lo que aún no se define que tanto cambiara la forma de operar de los sindicatos para el 2018. [caption id="attachment_827286" align="alignnone" width="791"] Taxistas en Benito Juárez han sido de los sindicatos que más cambios han tenido este 2017, debido a la llegada de Uber, elecciones internas y la expectativa que deja la nueva Ley de Movilidad[/caption]