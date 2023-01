"Dietas milagro" son un riesgo para la salud, advierte IMSS.

Bajar de peso se convierte en una de las metas y deseos principales de muchas personas cada inicio de año, situación que los orilla no solo a inscribirse al gimnasio, sino también a empezar con alguna dieta; no obstante, muchas de estas se convierten en un riesgo para la persona. En esa línea, las "dietas milagro" rara vez cuentan con respaldo médico.

"Actualmente, las redes sociales nos proveen de muchas cosas favorables, pero también nos pueden dar información errónea, que va en contra de nuestra salud, entonces yo les sugiero que no se vayan a buscar dietas genéricas en un internet, que tal vez no son las que mi cuerpo requiere, yo les sugiero que vayan con un profesional", señaló María Teresa Ramos Hernández, directora del Hospital General No. 17 del IMSS, en Cancún.

Especificó que los expertos de la salud, en especial los nutriólogos, son los que cuentan con las bases y el conocimiento preciso para identificar las necesidades y condiciones de cada persona y tomar eso para desarrollar dietas positivas que fortalezcan sus propósitos, a fin de salvaguardar su salud y no presentar rebotes en el futuro.

"Dietas milagro" son un riesgo para la salud, advierte IMSS.

Agregó, que las necesidades de cada persona varían dependiendo su edad, sus antecedentes familiares, si tienen alguna enfermedad, si quieren ganar músculo o perder grasa, y por ello, es un profesional el que debe analizar todo ello. De esta forma se evitará caer en "dietas milagrosas" y menos utilizar aquellas que están en las redes sociales o lo que recomendó algún conocido, señaló.

La doctora compartió que, incluso en el IMSS, también existen nutriólogos, en primero y segundo nivel, que pueden bridar asesoría de acuerdo con la condición, así como grupos de activación física que dan clases de yoga o diferentes ejercicios para mantenerse activo gratuitamente, pues también es vital mantenerse en forma y saludable.

"Es bueno asesorarrte con un instructor para hacer ejercicio, pero si no lo puedes hacer porque no tienes los medios, por lo menos camina, sube y baja escaleras, que no sea el pretexto de que no puedo contratar un instructor, puede ser hasta una actividad familiar, tomemos nuestros hijos para ir a caminar, nuestro estado es precioso y fomentemos a los niños esos buenos hábitos", reiteró la directora del IMSS en Cancún.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí.