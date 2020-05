Dieta Keto, ¿por qué es peligrosa y no recomendada por nutriólogos?

Una de las dietas que está de moda es la llamada Dieta Keto o Cetogénica que consiste en invertir la química del cuerpo con los alimentos, cambiando los carbohidratos por las grasas y activando con ayunos prolongados de hasta 72 horas, cosa que descompensa el organismo, aun más si la persona no está preparada físicamente para una desgaste de energía total.

En los últimos meses ha surgido el auge del Keto que en realidad se creó para niños en tratamiento con problemas graves de epilepsia, el cual fue un éxito, sin embargo el día de hoy este estilo de vida ha sido promocionado incluso por artistas y famosos lo que ha hecho que la dieta esté al alcance de todos por medio de las redes sociales, pero ¿que opinan los nutriólogos?

Dieta Keto, ¿por qué es peligrosa y no recomendada por nutriólogos?

En entrevista con la nutrióloga Jenny Carvallo de la ciudad de Cancún, obtuvimos valiosa información de la nueva forma de vida que muchas personas han querido adoptar, la dieta Keto, dándonos el punto de vista de forma profesional, sin embargo sorprendió en afirmar que ella no lo recomienda en absoluto.

“Un nutriólogo nunca te va a prohibir o quitar alimentos, pues lo que hace es recomendar comer para nutrir el cuerpo, se descarta la comida chatarra, pero no se retiran los alimentos”.

“Espero que tome conciencia la gente que las dietas de moda son peligrosas“

Con esta primicia entendimos que este tipo de dieta requiere un ayuno formidable que exige mucha fuerza de voluntad y una condición física excepcional.

Jenny Carvallo, Nutrióloga

“La característica de esta dieta de moda es que hacen que el cuerpo entre en cetosis cuando se ha tenido un ayuno prolongado, esto dependiendo de cuánto peso quieren perder, aunque realmente esta dieta es para la gente con epilepsia avanzada y obesidad mórbida, aquellos que no pueden realizar sus necesidades básicas”.

Según el sitio dietdoctor.com; “La cetosis es un estado natural que ocurre cuando el cuerpo se alimenta casi completamente de grasas. Es normal que ocurra durante el ayuno o al seguir una dieta estricta baja en carbohidratos, también llamada dieta cetogénica”.

En cambio el diccionario de Google lo define como: 'Una enfermedad del metabolismo en la que se produce un aumento de acetona y de sus compuestos derivados en la sangre y en la orina; suele presentarse en pacientes diabéticos'.

Dieta Keto, ¿por qué es peligrosa y no recomendada por nutriólogos?

“Está dieta Keto reduce la energía del cuerpo por la ausencia de alimentos por varios días, esto limita las funciones básicas a nuestro cuerpo, por ejemplo cuando estamos durmiendo bombea sangre, combate virus, la energía evita que el cuerpo caiga en enfermedad“, comentó la nutrióloga Jenny Carvallo.

“Un nutriólogo nunca va recomendar no comer, pues lo que se busca es nutrir al paciente”.

“Si una persona no tiene la cantidad de energía es de preocuparse, incluso gente ha muerto por realizar ayunos prolongados, por ejemplo cuando el cuerpo despierta hay un desgaste grande de energía, una persona con estas dietas pueden no despertar”, comentó.

Dieta Keto, ¿por qué es peligrosa y no recomendada por nutriólogos?

Otro de los aspectos que señaló como preocupantes es el coeficiente intelectual que se ve afectado ante la falta de energía y con ella las funciones más básicas como el hecho de pensar o concentrarse.

Por su parte Michel Gamboa, nutricionista de Cancún, habló de los beneficios que la dieta deja a pacientes en tratamientos por enfermedades específicas y su uso en el fisicoculturismo, sin embargo dejó en claro que no lo recomendaría para “bajar de peso” en diversos casos que ahora leeremos.

“Antes de llevar una dieta, acudir con tu médico o nutricionista y no caer en aquellas que encuentras en Internet“.

“Esta dieta que se puso de "moda" ya tiene muchos años que fue diseñada por el Dr. Russell Wilder como tratamiento para la epilepsia infantil, hoy en día los estudios científicos nos dan a conocer los beneficios que aporta la dieta cetogénica en diferentes enfermedades como: Cáncer, epilepsia, autismo, alzheimer, parkinson, obesidad, enfermedades autoinmunes, infertilidad, enfermedades inflamatorias y enfermedades del corazón”, señaló.

Michelle Gamboa, Nutricionista

No obstante señaló que los tratamientos médicos no eran el único uso que tenía la dieta Keto pues aseguró que en el medio del culturismo o fitness la usan como protocolo para ciertos objetivos deportivos de competencia.

Al momento de hablar del estado cetogénico como una dieta para fines estéticos su respuesta fue directa y clara al respecto.

Dieta Keto no recomendada por nutriólogos

Tal vez te interese: VIDEO: “Ratas” así se manifestaron contra Beristain en Playa del Carmen

“No lo recomiendo para ‘bajar de peso’ si no eres una persona con buenos hábitos y si no llevas un control de alimentación con un profesional y si no realizas ejercicio“ recalcó Michelle Gamboa.

Noticias Cancún

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

La exigencia física y fisiológica que conlleva realizar una dieta Keto es lo que lo vuelve un foco de alarma entre los nutriólogos, médicos y nutricionistas que ven esta dieta de moda una forma de riesgo para la gente que la busca en internet y no se asesora al respecto.