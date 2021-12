Dice Oyarvide que los robos en Cancún bajaron, de casi 20 a 6 diarios

Aún cuando la percepción de la ciudadanía es otra con respecto a los robos en Cancún, de acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito del municipio Benito Juárez, el Capitán de Navío Rubén Oyarvide Pedrero, afirma que este tipo de delitos ha ido a la baja en este destino turístico en los meses días.

Señaló que cuando inició el primer día de trabajo, al día se registraban entre 15 a 20 reportes al número de emergencias 9-1-1, hoy día, al menos en los últimos meses son entre 6 reportes diarios, lo que significa que, aparentemente la corporación policiaca está realizando sus trabajo de prevención.

“Cuando yo llegué se presentaban de 15 a 20 robos diarios en la ciudad de Cancún, hoy día lo máximo que hemos llevado al día son de seis, una disminución bastante considerable, obviamente esto es de cifras oficiales de los conteos que tenemos y que son sacados de acuerdo al número de llamadas y denuncias que llegan al 9-1-1”, enfatizó.

Trabajo en conjunto

Recalcó que el tema de la erradicación del robo y la prevención es trabajo en conjunto, no solo de las autoridades de los tres niveles de gobierno, sino de la ciudadanía también, a través de las denuncias y reportes al número de emergencias.

“Se le invita a la ciudadanía a que denuncien, es muy importante el trabajo también de la población en el tema de la denuncia, porque solamente así podemos ver qué está pasando realmente en Cancún y así poder armar las estrategias con base a los lugares donde más incidencia haya”, señaló.

Por último, subrayó que si no se denuncian, sino se reportan estos ilícitos, ellos suponen como autoridad que todo está tranquilo, lo que provoca que los esfuerzos y planes de seguridad se enfoquen hacia otro lado. “Lamentablemente, en los últimos días han ocurrido varios hechos y no lo negamos, no lo vamos a tapar, en algunos de ellos han habido heridos, aunque los motivos han sido otras causas”, concluyó.

