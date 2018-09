Dice Loretta Ortíz en Cancún, Quintana Roo: "Paz sí, armas no, para pacificar"

El evento tuvo lugar en la Universidad del Caribe (Unicaribe) de Cancún.

La doctora Loretta Ortíz Ahlf, representante de Alfonso Durazo Montaño en los Foros Escucha, a nivel federal y dentro de dos meses titular de la Unidad de Vinculación para Pacificar y Reconciliar el país, dijo que “desde Lázaro Cárdenas el país no tenía gobiernos democráticos y que si un funcionario violenta le ley, trátese de quien se trate, será sancionado conforme a la ley, ya que vamos a estar en un auténtico estado de Derecho y acabar con los crímenes de Estado”.

Manifestó que incluso en las pasadas administraciones se gastaron hasta mil millones de pesos en trámites burocráticos, “por lo que habrá presupuesto suficiente”, aclaró. En este sentido garantizó que los mecanismos de protección a periodistas tampoco carecerán de presupuesto, ya que como se sabe, en muchas ocasiones los comunicadores salen de sus lugares de origen solo con la ropa puesta junto con sus familias ante el temor de ser ejecutados.

Caerán culpables

Resaltó que como ya lo precisó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la Ley de Amnistía no es para proteger delincuentes, sino para liberar inocentes encarcelados, muchas de ellas mujeres, así como presos políticos. Destacó que se castigará a los criminales sin importar condición social, religión u origen. Expuso que no se debe criminalizar a los migrantes solo por no contar con documentos migratorios.

Al hacer uso de la palabra tanto en la inauguración como posteriormente en un encuentro con periodistas y funcionarios municipales, destacó que “deben tener la confianza y la garantía de que la violencia va a disminuir y proliferar el respeto de los derechos humanos, porque ustedes eligieron a este gobierno democrático”.

En compañía de los senadores Marybel Villegas, José Luis Pech y de los diputados federales Luis Alegre, Adriana Teisser y Mildred Ávila, así como del próximo coordinador estatal de programas de desarrollo a nivel federal, Arturo Abreu Marín, entre otras personalidades, como las alcaldesas electas Mara Lezama y Laura Beristain, de Benito Juárez y Solidaridad, respectivamente.

Cárteles en todo Cancún

En relación a la seguridad que priva en Cancún y en sí en todo Quintana Roo, Loretta Ortíz dijo que su problemática es similar a la de otros estados, pero puntualizó que si no hay voluntad política, “hacen como si cumplen con la ley, pero no la cumplen”. Por eso no se persiguen los delitos y no se cumplen con los principios legales, aclaró.

La segunda parte de mi entrevista con Carlos Marín de Milenio, abordando el tema de la justicia transicional https://t.co/aKSkt39q1O — Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) 11 de julio de 2018

Reiteró que se tiene la misión de fortalecer la policía de proximidad en este caso las policías municipales. “Muchos de los problemas que se tienen actualmente, es porque no se tiene una policía de proximidad”. Además dijo que le comunicaría a Durazo Montaño los conflictos que están sucediendo en Solidaridad por el llamado C4.

Manifestó que no habrá perdón ni olvido para los responsables de la delincuencia, por lo que no se pactará con los cárteles, al tiempo de reconocer que Quintana Roo por su posición geográfica y económica es centro de operaciones de grupos internacionales y nacionales de delincuentes.