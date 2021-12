Días “muy movidos” para la Policía Quintana Roo en Cancún

Este día, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del municipio Benito Juárez, ciudad Cancún, dio a conocer las incidencia que se registraron durante el 24 de diciembre y mañana de este 25 del mismo mes, el cual muestra que sí hubo movimiento, en comparación con el año pasado.

La corporación señaló que como parte de los trabajos de prevención y vigilancia del “Operativo Guadalupe Reyes”, estuvieron siempre alertas a los llamados de emergencia durante los festejos navideños. Indicaron que a comparación del año pasado, hubo incremento considerable, pero también detenciones.

Operativo en plazas comerciales

Recalcaron que se instalaron operativos especiales en plazas comerciales y supermercados, con la finalidad de garantizar la seguridad de los asistentes, además de emplear tecnología diferente para monitorear mejor el entorno, dicha tecnología fueron drones especiales en aire para las labores de vigilancia.

De igual forma, gracias a los recorridos y patrullajes, llevaron a cabo la detención de dos hombres por delitos contra la salud, en la Supermanzana 308; un hombre por lesiones y tentativa de homicidio en contra de su pareja sentimental en la Supermanzana 59 y uno más por lesiones con arma blanca en la región 105.

Asimismo, agentes de la corporación atendieron el reporte de dos incendios: uno registrado en la Supermanzana 223 y uno más en la Supermanzana 105, afortunadamente no se reportaron heridos, ni mucho menos pérdidas humanas, solo daños materiales.

Por último, la Dirección de Tránsito Municipal dio a conocer que se registraron 13 accidentes automovilísticos durante la noche de 24 y la mañana del 25 de diciembre: siete por no tomar en cuenta las condiciones de las vías, dos por no conservar la distancia, uno por realizar un cambio de dirección sin avisar, uno por no ceder el paso, otro por realizar una vuelta en “U” y uno más por conducir bajo los influjos del alcohol.

