Más de un año y ocho meses desaparecida y aún no hay rastros, ni pistas, ni avances en el caso de Diana Rivera. En entrevista exclusiva para La Verdad Noticias, Romana Rivera Ramirez, madre de la joven, afirma que su hija no está en los restos humanos hallados en semanas pasadas en la delegación Alfredo V. Bonfil.

“Me da tristeza e impotencia a la vez, de no saber nada, absolutamente nada sobre mi hija, llevo más de un año y no hay avances, teníamos algo de esperanzas, de saber que estuviera en los restos que encontraron en Bonfil, para poder darle una sepultura digna, pero no fue así, tenemos esperanza que aún siga con vida”, dijo.

Nadie sabe sobre el paradero de Diana

“Diana Rivera no está entre los restos humanos hallados en Bonfil”: mamá

Señaló que los resultados de la necropsia y de las investigaciones por parte de los agentes, indican que el cuerpo de Diana no estaba allí, “ya tuve los resultados y a pesar de que mucho se comentó que posiblemente estuviera allí, no fue así, según la FGE no pertenece ni mi hija, ni el joven que estuvo con mi hija”, enfatizó.

Mostró su preocupación por todas las menores y mujeres en general, pues no entiende la mente perversa e inhumana de aquellos que lastiman a las víctimas, “muy triste lo que está pasando en Cancún, muy doloroso, casi dos años y aún no tengo avances contundentes de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo”, señaló.

En este sentido, opinó sobre el caso de las tres menores que desaparecieron el 2 de septiembre en una plaza de Cancún y pide no solo a los amigos y conocidos de las víctimas, sino a la familia a darle seguimiento al caso y no dejarlo, para que las autoridades sigan haciendo su trabajo.

“Diana Rivera no está entre los restos humanos hallados en Bonfil”: mamá

Por último, afirmó que en lo que va del mes, ya son más de seis mujeres reportadas como desaparecidas y sea cual sea el motivo, tal vez porque fueron víctimas de algún delito o se salieron de su casa, están en peligro, “su integridad física, muchas veces salen con personas adultas y esas sus mentes están pervertidas, es momento de cuidar a nuestras niñas”, concluyó.

Lee más notas en La Verdad Noticias