Diana García lleva nueve meses desaparecida y las investigaciones no avanzan

Terrible, lo que ha tenido que sufrir Romana Rivera, madre de Diana García Rivera, ya que después de nueve meses, aún no tiene información de las autoridades sobre los avances en la investigación de la desaparición de su hija, nueve meses que ella ha tenido que investigar por su cuenta. Confía que la hallará con vida.

Romana, no ve clara las investigaciones que la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo, sobre la desaparición de su hija, le dicen que siguen trabajando en el caso, “pero no hay un avance que nos de un camino a seguir, la fiscalía de investigación nos debe de dar un avance”, dijo la madre.

Madre de Diana seguirá luchando

Señaló que las cámaras de video vigilancia que implementó el Mando Único en toda la ciudad de Cancún, no sirven, “las cámaras de seguridad que se supone funcionan en toda la ciudad, nosotros como familiares queremos que las víctimas sean rescatadas con vida, hasta hoy por hoy no tenemos información”, afirmó.

La madre de Diana dice que sigue y seguirá luchando para localizar a su hija, “el hecho de no haber avances o que no aparecen físicamente, eso me hace mantenerme firme, de seguir buscando y seguir luchando por ella, 26 de febrero lanzaron la ficha, mucho coraje, mucho dolor, mucha angustia, mucha incertidumbre, ella es única, ella me tiene a mi y yo a ella, por eso la sigo buscando”, recalcó.

Como informamos en La Verdad Noticias, el 22 de febrero Diana García Rivera fue privada de la libertad por sujetos fuertemente armados, que ingresaron al bar Imperio, ubicado en Plaza Infinity de Cancún, donde además de llevarse a la joven, raptaron a otro sujeto, quien estaba con Diana.

Existe una posible línea de investigación

De acuerdo a los pequeños avances en la investigación, fue a las 3 de la mañana aproximadamente, cuando el comando armado se llevó a la pareja con rumbo desconocido; una línea de investigación apunta que el acompañante de Diana tuvo una discusión en el bar tiempo atrás, es decir, que iban por el hombre y no por la dama.

Por último, el número de personas que ingresaron y se llevaron a las dos personas, se habla que son entre tres a cuatro, mismos que según la fiscalía, están siendo buscados. Todo lo antes mencionado, es lo que se sabe hasta el momento y parece que las autoridades no darán más información, pues ya pasaron nueve meses y siguen sin dar detalles.