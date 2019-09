Dialogan en Chetumal diputados y líderes de Morena por disputa en Congreso

Por segundo día consecutivo, el Congreso no pudo sesionar por falta de quórum

Diptados de Morena y representantes de la dirigencia nacional del partido sostienen una reunión en Chetumal, para dirimir las diferencias que han provocado que no acudan a las sesiones del congreso convocadas por su coordinador Édgar Gasca Arceo.

El encuentro se realiza en el Hotel Capital Plaza, en la capital del estado, entre los legisladores y sus dirigentes estatales y representantes de la líder nacional, Yeidckol Polevnsky.

La bancada de Morena sostiene diferencias en la forma en que se instaló la legislatura

El encuentro se da luego de que los diputados que no han acudido a las sesiones, Linda Cobos, Alberto Batún, Luis Fernando Chavez y Paula Pech, anunciaron que su ausencia obedece a seguir la postura del presidente AMLO, de “no mentir, no robar, no traicionar”.

Y es que los cuatro legisladores emitieron un comunicado donde explican el por qué de su inasistencia, siguiendo los preceptos del presidente, que representan un cambio pacífico, sin quebrantar la ley y sin imponer nada por la fuerza.

Trascendió además que los cuatro legisladores se reunieron con los diputados de la oposición en el Congreso, para determinar los mecanismos que permitan restablecer la legalidad en la 16 Legislatura.

La reunión de la madrugada se habría realizado con los diputados Eduardo Martínez Arcila, Lili Campos Miranda, Cristina Torres Gómez y Atenea Gómez Ricalde del PAN; los del PRI, Carlos Hernández Blanco y Judith Rodríguez Villanueva.

También Pedro Pérez Díaz e Iris Mora Vallejo del PRD, José Luis Toledo Medina de Movimiento Ciudadano y José Luis Guillén del MAS.

¿Relevo?

Trascendió que en la reunión de los diputados con la dirigencia nacional, se estaría evaluando un relevo en la coordinación de la bancada de Morena, aunque no se ha confirmado la situación.

Se prevé que una vez que concluyan el encuentro, los diputados y sus dirigencias ofrezcan una conferencia de prensa.