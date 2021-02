Si pensaste que las temperaturas descenderán más, como hace unas semanas, donde el clima llegó hasta los 15 grados centígrados en Cancún y algunas partes de Quintana Roo hasta los 12º C, las respuesta es no, según las autoridades la temperatura de hoy será de 24º C la mínima y la máxima de hasta 35º C.

De acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, estos cambios bruscos de temperaturas se deben al frente frío No. 35 extendido al oriente de la Península de Yucatán, el cual ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en esa región.

Yucatán sí tendrá mayor descenso en las temperaturas

Día nublado y lluvioso en Cancún por el Frente Frío No.35 ¡Prepárate!

Añadió que la masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana, sobre entidades del norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana, así como evento de "Norte" en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, el cuál disminuirá en el transcurso de esta tarde.

Para hoy martes 16 de febrero se pronostica cielo medio nublado a nublado, lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, y chubascos en Campeche y Yucatán. Ambiente caluroso durante el día. Viento del norte y noreste de 15 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en Campeche (norte), Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte y oriente).

A pesar del Frente Frío las temperaturas serán calurosas

Protección Civil señaló que la sensación térmica máxima para el día de hoy será de 34°C, mientras que la sensación térmica mínima para el día de mañana será de 26°C, la temperatura máxima se prevé que sea entre 35 a 40°C y la temperatura mínima de 24 a 26°C. Recalcaron que la salida del sol fue a las 07:26 horas, mientras que la puesta del sol será a las 18:50 horas.

Por último, las autoridades pidieron a la ciudadanía consultar y estar pendientes periódicamente de la emisión de los boletines meteorológicos y avisos que se publican y actualizan en la página Web de la Coordinación Estatal de Protección Civily del Gobierno del Estado de Quintana Roo y no creer en rumores. La Verdad Noticias.

