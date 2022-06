Día del Paramédico: los héroes sin capa de Cancún

Recibir a un bebé en un parto y ayudar a regresarles la salud a los enfermos son de las más grandes satisfacciones que han sentido los paramédicos de la Cruz Roja de Cancún.

Hoy que se celebra el Día del Paramédico, reflexionan sobre su trabajo, por qué se iniciaron en esta profesión y cuáles son sus mayores alegrías y logros.

Actualmente, esta delegación cuenta con 10 ambulancias básicas, una ambulancia especializada, 25 paramédicos y 50 voluntarios que del 1 de enero al 31 de mayo atendieron 4 mil 291 servicios de urgencias y brindaron 27 mil 728 consultas médicas a personas de la localidad y a extranjeros.

Jenner Lázaro

Técnico en Urgencias Médicas

“Decidí ser paramédico porque mi papá es bombero y siempre me llevaba a las situaciones de emergencias médicas en las que los bomberos apoyaron. Mi papá me escondía para no ver a los pacientes y un día me entró la espinita de saber qué hacer ante ciertas situaciones de emergencia, ya sean pacientes enfermos o en trauma”.