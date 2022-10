Día de Muertos: Una bruja me rentó su casa y casi me mata

Cerca del Día de Muertos muchas personas dedicadas a la brujería, se dan su vuelta por los panteones para sacar huesos y hacer sus menjurjes y sus ritos, incluso las autoridades lo saben pero este año no reportaron este tipo de incidentes, según Landy Canché, titular de la Opabiem.

“Una bruja me rentó su casa, esta es la historia que quiero compartirles a los amigos de La Verdad. Resulta que fui víctima de una bruja que me hechizó utilizando polvo de hueso de muerto para hacerme caer en una total depresión y morir lentamente, pero sobreviví”.

Esta es la historia que nos comparte el señor Rafael, un taxista de poco más de 50 años que todos los días sale a recorrer la ciudad, él fue víctima de brujería hecha por su misma casera, o sea quien le rentaba su vivienda.

“Pues yo viví un par de años restándole a esta mujer, y nunca había tenido problemas, incluso cuando ella me pedía que le pagara por adelantado dos meses, a veces me pedía tres meses y después pues me lo iba descontando, sin embargo a principios de año me pidió que le adelantara seis meses a lo que yo me negué y ella se enojó”, contó Rafael.

La casa es una cuartería que se ubica sobre la avenida Francisco I. Madero, o la ruta cuatro, cerca de Turicun, en una de las primeras supermanzanas de la ciudad, ese día de abril don Rafael se daría cuenta de que negarse a la voluntad de su casera le traería problemas y casi la muerte.

“Cerca del mediodía regresé a mi casa y al abrir la puerta me encontré en el piso había polvo era polvo de hueso de muerto que estaba tirado en el suelo y formaba una cara, en ese mismo instante me di cuenta de que la única que podía entrar al cuarto era ella pues tenía las copias de la llave”.

A partir de ese momento las cosas iban a cambiar para él, su panorama y su día se volvieron grises, además de que su situación económica comenzó a ir en picada y de repente una enfermedad a hacerse presente además de que la situación comenzó a tornarse paranormal al grado de escuchar sonidos ruidos y otras cosas.

“Hubo momentos en que escuchaba en el techo de la casa como un animal grande caminaba, de repente cuando dormía sentía claramente como me tocaba en el cuerpo y como me golpeaban las piernas, era una situación de mucho miedo, intenté buscar ayuda con una bruja negra y por un tiempo me ayudó sin embargo la brujería que me habían hecho era algo sumamente intenso, para ese momento yo ya no vivía en esa casa donde me hicieron ese hechizo”, dijo don Rafael.

Tras varios meses viviendo en esta situación el señor Rafael decidió que no era una forma adecuada de vida, señaló que al salir a trabajar en su taxi lo invadía una sensación de sueño que le impedía trabajar y sólo tenía ganas de estacionarse y quedarse dormido en el taxi, ante esta situación decidió buscar ayuda a una bruja Blanca, una antigua tradición maya en la cual la mujer le prestaba su cuerpo a un ser que lo curaría esto ocurrió en Valladolid.

Para el mes de agosto de este año el señor Rafael comenzó a sentirse mucho mejor, dejó de escuchar ruidos, de sentir que lo perseguían y que su día era gris.

Todo indica que ya ha sido curado y que ese trago amargo quedó en el pasado sin embargo jamás olvidará la mala experiencia que una bruja le hizo vivir pues lo quería matar, actualmente vive feliz y entregado a su trabajo y a su actual pareja a quien le da las gracias por apoyarlo durante este extraño proceso.

