Devuelven terrenos del CREA a Quintana Roo

El gobernador Carlos Joaquín González realizó una trascendental recuperación de tres predios en el kilómetro 3.5 de la Zona Hotelera para los quintanarroenses -con un valor de 45 millones de dólares-, con lo que se dio un paso más en su lucha por rescatar este patrimonio que durante la administración del ex gobernador Roberto Borge se dilapidó para su beneficio, lo mismo que para unos cuantos de sus allegados.

“Trabajar para recuperar el patrimonio del Estado y abrir playas para todos los quintanarroenses son prioridades de mi gobierno y un compromiso de campaña que estamos cumpliendo. Hoy avanzamos en esos objetivos”, expuso en un comunicado el mandatario estatal.

La Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (AGEPRO) –agregó- promovió tres juicios civiles instaurados en contra de la persona moral denominada Caveri Servicios Inmobiliarios, SA de CV, a efecto de recuperar tres predios ubicados en el Municipio de Benito Juárez, en la Zona Hotelera de Cancún, mejor conocida como Villas Juveniles del CREA.

“Hoy hemos avanzado en hacer justicia para los quintanarroenses al obtener la posesión de los predios”, reiteró Carlos Joaquín que suman más de 11 mil metros cuadrados.

La diligencia la encabezó Eduardo Ortiz Jasso, titular de dicha agencia, junto con unos actuarios y quien se negó a hablar con los medios de comunicación. El dueño de la marina Chac Chi, Gaspar Paredes, misma que está junto, destacó que la acción da certidumbre y acatarán lo conducente, ya que ellos sufrieron también un intento de despojo.

LAS CIFRAS

45 millones de dólares es el valor de la propiedad

11 mil metros cuadrados tiene el predio

4 predios han sido recuperados hasta la fecha

Protegen los predios

Al menos 20 elementos de la Policía Estatal resguardan una franja de terrenos que recuperó el gobierno del estado y que a su vez fueron cedidos en tiempos del ex gobernador Joaquín Hendricks (1999-2005), por el desaparecido organismo federal Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud comúnmente conocido como (CREA), donde tenía unas Villas Juveniles, para que se hiciera una escuela de hotelería y que fue otorgado en donación a la COJUDEQ (Comisión para la Juventud y el Deporte).

El tiempo pasó y a finales del sexenio de Félix González (2005-2011), se fraguó la operación de acuerdo a las autoridades y dicha venta se perfeccionó y llevó a cabo durante la gestión de Roberto Borge (2011-2016).

Al realizar un recorrido Diario la Verdad se constató que desde temprana hora se llevó la diligencia del caso y ahora vigilan la propiedad 20 elementos policiacos y se encuentran cinco vehículos oficiales.

Los agentes policiales se encuentran distribuidos en la entrada, así como de la salida, aunque existen otros elementos escondidos, con el fin de evitar algún percance de alguien que quiera irrumpir en la propiedad.

De igual modo el terreno cuenta con una infraestructura la cual no fue terminada, sin embargo en el recorrido que hizo se encontró con dos actuarios del juzgado correspondiente, mismos que estaban siendo resguardados por elementos de la Policía Estatal, sin embargo al acercarse a ellos, no quisieron dar declaración, ya que a ellos no se les permite hablar.

El terreno se encuentra totalmente abandonado, y cuenta con dos edificios que fueron desmantelados, cada uno cuenta con tres niveles, donde los elementos están distribuidos.

Los predios, de acuerdo al comunicado, tendían un valor actual de unos 45 millones de dólares, es decir casi mil millones de pesos, es decir 4 mil dólares por metro cuadrado y fueron y fueron vendidos muy por debajo de su valor en la administración de Roberto Borge”, precisó el comunicado.

Tras recuperar los predios inmediatamente fueron resguardados por autoridades policiacas.

Predios recuperados

A esta recuperación se suma el ubicado en la Supermanzana 00C, Manzana 29, Lote D-03, de la Reserva Territorial del IPAE, de la localidad de Cancún, Municipio de Benito Juárez; con una superficie de 1,990.75 metros cuadrados.

El juicio está registrado con el número de expediente 105/2018 y se encuentra radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.

El segundo lote está ubicado en la Supermanzana 00C, Manzana 29, Lote D-04, de la Reserva Territorial del IPAE, de la localidad de Cancún, Municipio de Benito Juárez, con una superficie de 3,905.25 metros cuadrados y registrado con el número de Expediente 104/2018, radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.

El sitio fue rematado durante la administración de Roberto Borge.

Finalmente, el predio ubicado en la Supermanzana 00C, Manzana 29, Lote 1-02, de la Reserva Territorial del IPAE en la Ciudad de Cancún, Municipio de Benito Juárez; con una superficie: 5,255.97 metros cuadrados, registrado con el número de Expediente 106/2018 y radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín concluyó que continuará combatiendo la impunidad y luchando por recuperar lo que les corresponde a los quintanarroenses, trabajando con mano firme para hacer justica, un reclamo permanente de la gente. Estas acciones se suman a las detenciones de funcionarios de administraciones anteriores y otras investigaciones que están en curso.

Carlos Joaquín González Gobernador de Quintana Roo

Otro despojo

Cabe hacer notar que dichos personajes también pretendieron apoderarse del predio de la marina Chac-Chi, colindante con las ex Villas Juveniles del CREA, abandonado en el sexenio de González Canto y administrado por el COJUDEQ.

El 15 de noviembre de 2016, el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal, dio a conocer que interpuso las primeras denuncias contra el ex mandatario por la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados de la reserva territorial del IPAE.

Las denuncias fueron ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del estado de Quintana Roo, contra el ex gobernador –quien además presidía el Comité del Patrimonio Inmobiliario– y la ex directora del organismo, Claudia Romanillos Villanueva.

La última la presentaron los propietarios de dicha Marina Chac Chi, donde se denunció el remate y despojo de tierras a beneficio de una empresa presuntamente ligada al ex gobernador y todavía senador, Félix González Canto, mentor político de Borge.

El caso fue denunciado por el abogado Héctor Pérez Rivero, quien acusó que la empresa Caveri Servicios Inmobiliarios, que aseguró está ligada al ex gobernador y senador Félix González Canto, a través de uno de los socios de dicha empresa, Antonio Vega Serrador, quien obtuvo por 38 millones de pesos cinco hectáreas de tierra que pertenecía a la Marina Chac Chi —donde operaban las Villas Juveniles del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA) — por medio de una adjudicación directa.

“(Son) terrenos adquiridos irregularmente por el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), que se los adjudicó a un costo del 5% del valor real, cuando esos terrenos están en aproximadamente en mil dólares el metro cuadrado y ellos lo vendieron a 1,800 pesos lo que refleja el 5% de su valor”, explicó.

Pérez Rivero detalló que el proceso fue irregular pues no hubo una venta o subasta pública para adquirir los 20,000 metros cuadrados adquiridos en 2014, pero un año después, que la empresa pidió la rectificación de medidas con la que adquirió 30,000 metros cuadrados más, por lo que no pagó un solo peso.

“En abril 2014 pagó 38 mdp por dos hectáreas, pero cuando hacen la rectificación ya no pagan nada, aumenta a cinco hectáreas y no pagaron nada. Es un insulto para Quintana Roo”, concluyó.