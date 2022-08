Devuelven especies con permisos a dueño de Animalandia en Playa

El Ayuntamiento Solidaridad hizo entrega ya al propietario del establecimiento "Animalandia" de las especies que se encontraban en el interior del lugar, que fue asegurado por presunta venta de drogas durante un operativo realizado el pasado fin de semana en la Quinta Avenida de Playa del Carmen.

De acuerdo a los datos proporcionados por las autoridades municipales, los animales fueron entregados a Félix Sandoval Jaime quien acreditó ser el propietario del local y contar con los permisos federales para la exhibición de las especies, por lo que logró sacar anoche a varios animales del local “Animalandia” en la Quinta Avenida.

Tras acreditar ser el propietario de los animales exhibidos y contar con los permisos respectivos, el propietario de Animalandia Félix Sandoval Jaime pudo recoger los animales que estaban en el local que fue asegurado el in de semana por personal de la FGEQRoo

El lugar fue asegurado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQRoo) desde el pasado fin de semana, presuntamente por servir para el resguardo de algún tipo de estupefacientes que posteriormente eran vendidas en la zona mediante el llamado narcomenudeo.

De manera muy discreta se dijo, agentes de la Policía de Investigación de la FGEQRoo permitieron que el ex regidor suplente de Solidaridad y ex aspirante a consejero estatal de Morena pudiera ingresar al local asegurado para llevarse a los animales que no estuviesen confiscados por la autoridad.

Desde muy temprano, los mismos agentes de la Policía de Investigación, habían permitido ya el ingreso de Félix Sandoval Jaime al local resguardado por personal de la FGEQRoo, a fin de poder proporcionarle agua y alimentos a los animalitos que se encontraban en el interior del sitio.

Gabriel Mendicuti Loría, regidor presidente de la Comisión de Medio Ambiente, confirmó la versión y, añadió que hoy acudirán integrantes de esta comisión edilicia a verificar si todavía hay animales y cuáles es la situación en la que se encuenttran, aunque aclaró que no tienen autoridad en esta materia, al tratarse de una investigación de carácter judicial.