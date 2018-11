Deuda eterna por "minicasas"

Carlos May, tiene 28 años, es casado y tiene dos hijos, vive en un departamento en Villas Otoch Paraíso adquirido con un crédito Infonavit, pero lo que pareciera una buena noticia, no resultó tal; las mensualidades consumen la mitad de su salario mínimo y pasa penurias para mantener a su familia.

“No es lo que yo esperaba, es crédito Infonavit con la empresa CADU. Está en Villas Otoch Paraíso. Fui a Infonavit a que me hagan un descuento y me mandaron por un tubo. No se puede. Los pagos se hacen porque tengo trabajo y llega el descuento a la nómina”, dice visiblemente afectado.