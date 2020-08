Detienen a vecino por ingresar a la piscina de residencial en Cancún

Un vecino de Cancún fue detenido por elementos de la Policía Quintana Roo, luego de que este no supuestamente no quiso acatarse a las medidas que la residencial en el que vive tiene, no quiso salirse de la piscina, cuando está prohibido, debido a la pandemia por el coronavirus o COVID-19, pero este acto de los oficiales, a los vecinos y familiares no les cayó del todo bien.

A través de dos videos difundidos en redes sociales por Paris Melendez Pineda, quien también es supuesto vecino, grabó el momento exacto en el que los uniformados estaban llevando al hombre, presunto culpable, donde según Paris, su vecino no tenía la culpa de nada y mucho menos había cometido un delito.

En ese momento uno de los guardias de seguridad de la residencial en Cancún le explicó al que estaba grabando, el motivo de la denuncia o detención, el cual fue porque no hizo caso a las medidas, lo que estaban poniendo en riesgo la imagen e integridad de la administración de la residencial, por lo que procedió a la denuncia al 911.

Mientras el guardia le estaba explicando al ciudadano, el presunto responsable se estaba quejando de dolor, porque los policías ya lo habían arrestado y puesto las esposas, pero según él, estaba siendo lastimado, en ese momento el que estaba grabando el hecho, pidió a los policías que lo dejaran, cosa que los elementos no accedieron, pues había cometido una falta administrativa.

Paris Melendez Pineda, en sus redes escribió lo siguiente, “esto nos pasó a los vecinos por disfrutar de la piscina de nuestra casa y nos mandan a la policía no jalonearon y golpearon y se llevaron al torito a mis vecinos en lugar de agarrar rateros y delincuentes les dejo los números de patrullas”.

Por último, se desconoce cómo terminó esta situación, es decir, si fue liberado horas después o la residencial interpuso una denuncia, lo cierto es que muchas compañías o empresas de este giro, han tomado medidas más estrictas para evitar aglomeraciones y haya brotes de COVID-19.