Detienen a presuntos extorsionadores y narcomenudistas en Tulum

Duro golpe a la delincuencia organizada en Tulum, tras el aseguramiento de presuntos líderes de la delincuencia organizada en ese municipio, mismos que están dedicados al narcomenudeo y extorsión, incluso están relacionados a diversos hechos violentos en ese destino turístico.

Los informes oficiales indican que los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando los oficiales se encontraban en sus recorridos de prevención y vigilancia en la colonia 2 de octubre, de pronto, vieron a un sujeto bajar de la unidad, pero al percatarse de la policía intentó huir, iniciando una persecución.

Las corporaciones policiacas activaron los protocolos de seguridad para darles alcance, sin embargo, no activaron el código rojo, ya que no se había presentado detonaciones por arma de fuego e incluso, los presuntos no habían agredido a los uniformados.

Luego de minutos, interceptaron a los tripulantes del vehículo Nissan, tipo Versa, pidiéndoles que bajaran de la unidad para una revisión de rutina, hallando lo siguiente:

Dos armas cortas 9 mm

19 cartuchos útiles 9mm

200 bolsas con dosis de la droga conocida como piedra.

3 teléfonos celulares

Todo lo antes mencionado fue llevado ante las autoridades correspondientes para el resguardo y custodia, hasta que se requiera para su destrucción, mientras que el coche fue llevado al corralón para los trámites correspondientes.

Se supo que las personas fueron identificadas como Clara “D” de 34 años, originaria de Veracruz; Antonio “M” de 41, años originario de Quintana Roo; Lorenzo “B” Alias el “Taliban” de 44 años, originario de Veracruz; Víctor “G” de 22 años y Elíseo “G” de 19 años procedentes de Tabasco.

Hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía General del Estado para determinar la situación legal de los presuntos criminales.

