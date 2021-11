Una mujer quien se identificó como Alicia del Carmen Villa López, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, fue detenida por vecinos de la Supermanzana 107, fraccionamiento Paraíso Maya, luego de que la descubrieran con al menos dos sujetos más, asaltando una unidad de transporte público.

De acuerdo a un video difundido por uno de los residentes de dicha zona, se logra oír la voz de la mujer diciendo el motivo por el cual ella y dos cómplices más, se dedican a robar a los taxistas y al parecer a operadores de combis en la ciudad de Cancún, es de mencionar que solo ma dama fue detenida, ya que los otros hombres lograron escapar entre la maleza.

La mujer dio el nombre de uno de sus cómplices

Detienen a presunta ladrona en Cancún; asaltaba a taxistas con otros cómplices

Según Alicia, solo conoce el nombre de uno de sus colegas, el cual dijo se llama Raymundo García, mismo que lo contactó y según ella, es la primera vez que participa en esta clase de asaltos a conductores del transporte público, en especial a taxistas; “es la primera vez que él me trajo, él no es nada mío, a él solo lo conocí allá en la cuadra, apenas me cambié aquí en Paraíso Maya”, dijo.

Señaló que momentos antes habían asaltado a un taxista, el cual conducía la unidad con número económico 5709, de la marca Nissan tipo Versa, además, los vecinos que estaban interrogando a la mujer, afirmaron que ya estaba siendo buscada, porque fue señalada por una de sus víctimas, por ello procedieron a su captura.

La detenida es de tez morena, complexión mediana, cabello ondulado y corto, ojos color café oscuros, vestía con un short de mezclilla color azul, blusa color gris con rayas blancas, además, tiene un tatuaje en la pierna derecha.

Detienen a presunta ladrona en Cancún; asaltaba a taxistas con otros cómplices

Por último, se desconoce si fue entregada a las autoridades correspondientes, lo cierto es que, al momento de su captura, fue aparentemente golpeada, ya que presentaba manchas de sangre en su blusa color gris. Hasta el momento ninguna autoridad ha dado alguna declaración al respecto. Se dice que esta banda fue la responsable de asaltar al conductor de la combi Ruta 103, el pasado sábado 20 de noviembre en la Sm 96.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Lee más notas en La Verdad Noticias.