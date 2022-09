Detienen a ladrón que golpeó a una joven en una tienda de Cozumel.

Con golpes en el cuerpo y cabeza terminó una joven que fue agredida el martes por la mañana, por un ladrón que le exigía el dinero de la caja registradora, mientras cuidaba una tienda de abarrotes en Cozumel.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el asaltante golpea a la menor de edad, la tira al suelo y la arrastra para después huir del sitio logrando hurtar 500 pesos.

En el video se aprecia como la joven se encontraba esperando a que llegaran clientes, en tanto, un hombre arribó a la tienda descalzo, sin playera, y con un short azul marino con franjas naranjas a los costados.

Tras unos segundos se dirigió a donde estaba la joven para golpearla y tirarla al suelo, abriendo la caja registradora con una mano y llevándose el dinero para darse a la fuga.

Ante los hechos, los dueños del establecimiento procedieron a denunciar la agresión y el robo al negocio. Además, una usuaria de Facebook identificada como Angélica, compartió los videos de la agresión a través de una publicación hecha en redes sociales que se difundió rápidamente entre los habitantes de la isla, en ella, se lee lo siguiente:

“Hoy por la mañana este monstruo de hombre desgraciado golpeó a la chica de la tienda para robar dinero la chica tiene múltiples golpes en su cuerpo y su cabeza las autoridades que hasta el día de mañana van a ver qué hacer para que puedan poner la denuncia por qué no pudieron hacer nada hoy y este hombre sigue suelto como si nada a la gente que tenga negocios estén atentos a este monstruo por qué eso está haciendo robar y no tiene piedad de como golpea a quien esté. El pueblo tiene que hacer justicia por qué las autoridades no hacen nada”.

Horas más tarde, antes de la una de la madrugada de este miércoles, una furiosa multitud dispuesta a linchar al hombre se amotinó frente a la vivienda del presunto delincuente, mejor conocido como “El Bolo”, y causaron daños con piedras en una puerta y ventana de su cuarto de renta localizado en la avenida 95, entre las calles 8 y 10 de la colonia Emiliano Zapata.

En ese momento, llegaron elementos de la Secretaría de Marina, Seguridad Pública y Policías Estatales, quienes salvaron al ratero y agresor de un linchamiento subiéndolo a una patrulla para su posterior traslado a las inmediaciones de la corporación policiaca local. Trascendió que vecinos de la zona celebraron el hecho e insultaron al ladrón que fue llevado a los separos.

