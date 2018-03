Detienen a Martín Cobos Villalobos en Tulum.

Martín Cobos Villalobos, ex titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte (Cojudeq), señalado de heredar una deuda de 72 millones 600 mil pesos con proveedores, créditos a corto plazo y falta de apoyo a deportistas, fue detenido esta tarde.

Cobos Villalobos, además, pasó, en la primera mitad del quinquenio ‘borgista’, de regidor a alcalde interino, luego que la entonces presidenta municipal, Edith Mendoza, cometió un error imperdonable: se le rebeló a Roberto Borge por lo que no solo fue destituida, sino además encarcelada.

Durante el periodo del ex gobernador Roberto Borge, Martín Cobos fue otro de los premiados por sus dotes de ‘troll’. El ex gobernador no sólo lo hizo alcalde interino, sino además titular de la Cojudeq.

El funcionario ahora detenido fue famoso por la opacidad y el dispendio durante su administración que ahora se suma a las detenciones de Mauricio Góngora, ex presidente municipal, el ex secretario de Gobierno Gabriel Mendicutti y otros ex funcionarios del gobierno de Roberto Borge Angulo. Las pesquisas incluyen también a José Luis Irizzont Marrufo, ex director administrativo de la Cojudeq, a quien se le señala de diversas irregularidades en contra de los deportistas de Quintana Roo.

La salida de estos personajes de la dependencia estatal del deporte reveló faltantes de dinero y de documentos importantes, como el contrato en el cual se comprobaba el costo del partido que el jugador argentino Lionel Messi jugó junto a “sus amigos” en Cancún, denominado Copa Mundo Maya. Este encuentro realizado en el estadio Olímpico “Andrés Quintana Roo”, el ex gobernador Roberto Borge Angulo donó al astro pampero un millón 160 mil pesos a la fundación que Messi tiene.

Todo esto ocurre una vez que el ex gobernador Roberto Borge se encuentra encerrado y sujeto a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, más las que se acumulen, las autoridades tanto de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de la Fiscalía General de la entidad (FGQROO), anunciaron que redoblan esfuerzos por localizar a sus presuntos cómplices.

Cabe resaltar que no sólo ex funcionarios tuvieron un papel relevante en el saqueo por más de 30 mil millones de pesos que sufrió la entidad, sino que también hay políticos, empresarios, prestanombres, amigos y familiares.