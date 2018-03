Detiene Policía Municipal a falso verificador de Cofepris

LICETY DÍAZ / Diario La Verdad CANCÚN, Q.Roo.- Tras una denuncia ciudadana fue detenido ayer en flagrancia un exverificador de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el cual continuaba ejerciendo funciones a pesar de estar en proceso de baja; esta persona pedía cuotas mensuales de hasta 10 mil pesos a locatarios, informó Miguel Pino Murillo, director de la dependencia a nivel estatal.

Capturan a falso verificador de Cofepris

“La captura se dio gracias al apoyo de la ciudadanía que lo notificaron, fueros seis pequeños comerciantes que se unieron para denunciarlo en nuestras oficinas en la zona norte, pues llegó nuevamente a pedir el monto a unos de cinco mil y a otros de 10 mil, manifestando una serie de mentiras como que era una obligación que tenían que pagar o se suspendía el establecimiento”, explicó.

En esta ocasión el sujeto se acercó pidiendo dinero como hacía de manera regular y los comerciantes le dijeron que regresara después al no contar con la cantidad requerida, para así aprovechar y delatarlo.De inmediato se coordinaron con la policía municipal para detener al extorsionador; es el primer caso en que se sorprende a un empleado en esa situación, en la realización del acto, aunque no es el primer reporte que tienen de personas que se hacen pasar por empleados o ya no trabajan en la comisión y comenten este tipo de delitos. Como institución pondrán la denuncia ante la Fiscalía del Estado en la zona norte, y se hará la baja inmediata del trabajar junto con la notificación de la denuncia ciudadana. El sujeto ya tenía acumulado varias quejas y al cuestionarlo los jefes desmentía los hechos y seguía en Cancún cometiendo estos actos delictivos por lo que se le notificó su baja desde hace dos meses, pero nunca se presentó a entregar documentación que le daba facultad para seguir activo, presentaba documentos no oficiales fraudulentos. Cofepris solicita a la ciudadanía que denuncien este tipo de actos de corrupción para tomar medidas de inmediato.