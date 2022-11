Destrozan canción del mundial Qatar 2022, piden a Shakira

Cada cuatro años la gente espera un nuevo himno mundialista que haga vibrar al mundo con sus coros simpáticos y videos musicales con muchos colores, banderas y estrellas de fútbol, pero en esta ocasión esto no sucedió y por lo contrario hubo mucho enojo en redes sociales por parte de usuarios de los eventos deportivos.

Tan solo en el canal de Youtube oficial de la FIFA el tema Tukoh Taka de Nicki Minaj, Maluma y Myriam ha recibido las peores críticas en diversos idiomas. En español esto no es excepción y dentro de los reclamos la gente ha pedido a Shakira para tomar la batuta del himno mundialista.

En YouTube:

Julían Ávila

"Que buena canción, la puse de alarma, para levantarme 10 minutos antes y evitar que suene".

Rap Com

"La verdad los tiempos cambiaron y esta canción es un licuado de todo menos de hablar del mundial".

Maria Angélica Carbajal

"La canción no está mal pero los temas del mundial tienen que ser un ícono, no una canción solo para perrear. Tiene que ser algo que se pueda cantar y apenas la escuches te sientas identificado con tu selección y que se transmita ese sentimiento por el fútbol".

Sugarboo

"Hacemos cada uno nuestra parte, después lo juntamos. Literalmente lo que pasó en esta canción".

Yamileth Contreras

"Shakira te necesitamos. Esta canción me hizo sentir varias cosas menos la emoción y alegría del mundial".

Por otra parte los expertos y músicos tampoco están muy contentos con el nuevo himno del mundial de Qatar, en general opinaron que la letra es el principal problema pues en sus estrofas, Minaj hace alusión a su cuerpo ostentoso y operado y Maluma habla de cómo llevar a una mujer a la cama.

Nicky Minaj, Maluma y Miryam

Jennifer Santos, cantante profesional y maestra de canto señaló

"Sinceramente no es para el mundial el tema, hablan de todo menos de fútbol, como que la hicieron en cinco minutos y rellenando los espacios en la canción. Dónde está la letra sobre el fútbol, la unión de países, la letra es algo totalmente fuera del tema. Si comparas a Shakira o Ricky Martin pues se queda súper pobre y fuera de lugar".

Tony Egan, cantante y compositor

"Creo que quisieron hacer una canción comercial y que todo el mundo pueda pronunciar el coro, pero realmente no tiene ningún significado ni transmite nada. El coro es pegadizo pero ese tipo de pegadizo que molesta. A diferencia de otras canciones como Waka Waka que tenía significado, esta canción no me transmite ganas de ver el mundial o de apreciar el fútbol como otras canciones lo han hecho. Cada quien hizo su parte y lo pegaron como quisieron".

Jossy Díaz, promotora de talentos

"La letra ni al caso para un mundial pero el ritmo si está súper bueno, el coro de Maluma está mundialista, y el 'tukutuku' es pegajoso. No te identificas pero el ritmo es bueno aunque tarda mucho en atraparte".

Canciones de mundiales oficiales que son himnos

Ricky Martin

1998 La Copa de La Vida de Ricky Martin en Francia

2006 Bamboo (Hips Don't Lie Remix) de Shakira en Alemania

2010 Waka Waka de Shakira en Sudáfrica

2014 We Are One de JLo y Pitbull en Brasil

2018 Live It Up de Nicky Jam en Rusia

2022 Tukoh Taka de Maluma y Nicky Minaj en 2022.

Canciones que no son oficiales de la FIFA que fueron himnos y mejor recibidos que el tema de Qatar 2022.

Shakira

La, La, La, de Shakira

Forca de Nelly Furtado

Más Que Nada de Black Eyed Peas y Sergio Méndez

Wavin' Flag de K'naan

Grito Mundial de Daddy Yankee

Comme Moi de Shakira

