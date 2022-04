Destino Quintana Roo

Mara Lezama Espinosa

El apoyo al talento deportivo será tan grande como lo merece Quintana Roo

La candidata de Morena a la gubernatura reconoció en Cozumel el talento deportivo y aseguró que contarán con espacios dignos que serán semilleros de orgullo nacional.

Para la Cuarta Transformación el deporte es fundamental en la reconstrucción del tejido social, así como que se tengan espacios de calidad para la formación de deportistas en sus diferentes ramas y el acompañamiento del gobierno para el alto rendimiento, destacó Mara Lezama, candidata a gobernadora de Morena.

Durante una reunión con deportistas, promotores deportivos y el entrenador Oscar Bellos, así como la velerista olímpica y panamericana Demita Vega de Lille, entre otros destacados deportistas, Mara Lezama destacó que el deporte debe de ser una estrategia de gobierno contra las adicciones y para arrancar a los jóvenes de las garras de la delincuencia, pues si alguien lo practica es difícil que se vaya por el mal camino.

Demita Vega agradeció su presencia “en esta tierra de deportistas” y le pidió apoyo para obtener mejores resultados en las competencias nacionales e internacionales. “Esperamos que usted, nuestra próxima gobernadora, nos brinde su apoyo por medio de la Cojudeq”.

Mara Lezama reconoció que en Quintana Roo hay gran talento deportivo y aseguró que los cozumeleños contarán nuevamente con espacios deportivos de calidad porque se dejarán de tomar decisiones de escritorio, sin tener en cuenta a los deportistas.

Reiteró su apoyo con los maestros de educación física y se comprometió a políticas públicas y prácticas que combatan el rezago que existe en el deporte.

Tendremos la primera academia gratuita de buceo y retomaremos la práctica de béisbol en el estadio de Cozumel. Como mujer de palabra y de valores, estoy aquí para escucharlos y decirles que las acciones para tender puentes y ayudar a los cozumeleños serán una realidad, expuso.

Posteriormente, al continuar sus actividades, la abanderada de la coalición “Juntos Hacemos Historia” realizó una caminata por el parque Benito Juárez, donde se encuentra el centenario reloj municipal. Ahí saludó a locatarios de los alrededores y de Plaza del Sol, a quienes dijo que hoy se tiene la oportunidad de que la Cuarta Transformación lleve bienestar a cada rincón, a cada pueblo.

Durante el recorrido por ese sector de Isla de las Golondrinas, entró a diversos establecimientos, compró un vestido y una blusa. “Los locatarios la pasaron muy mal en la pandemia y apenas están empezando a reactivarse, tenemos que apoyarlos”, subrayó.

Entre porras, saludos de la gente y peticiones de fotografías, la abanderada morenista destacó que la 4T es un proyecto de nación en el que se actúa bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y se concibe a la política como una herramienta para mejorar la calidad de vida de quienes menos tienen.

Llevo muchas solicitudes para convertirlas en políticas públicas después de que ganemos el 5 de junio, añadió.

Laura Fernández Piña

Laura Fernández convoca a una gran alianza con los jóvenes para mejorar en serio

La candidata a gobernadora por la coalición Va por Quintana Roo afirmó que su gobierno garantizará el impulso que requiere la juventud para desarrollarse

Se comprometió a que su gobierno ofrezca espacio a los jóvenes

Una fuerte alianza con los jóvenes para que su participación en política sea dignamente visible, una agenda específica y el impulso que requieren para prosperar en sus comunidades, educación, empleos y una calidad de vida para mejorar en serio, fueron los compromisos de Laura Fernández durante un encuentro con la juventud cancunense.

La candidata a la gubernatura de la coalición "Va por Quintana Roo" acudió a la invitación de jóvenes militantes del PAN, donde dio a conocer sus propuestas del Seguro Popular Estatal, Seguridad Total y educación, al tiempo que afirmó que su gobierno garantizará que en "Quintana Roo todo sea más parejo, que la prosperidad sea para todos".

Dijo que su plataforma de gobierno contempla transmitir a las nuevas generaciones el reforzamiento del arraigo familiar y la identidad quintanarroense.

Expresó que el proyecto que encabeza se ocupa y se preocupa por la diversificación económica que genere beneficios a todos los sectores, particularmente a los jóvenes que incursionan en el ámbito laboral y en particular en el ramo turístico "porque el futuro es más que eso y para mejorar en serio".

La candidata del PAN-PRD-CONFIANZA expuso que habrá impulso para que los jóvenes puedan prosperar en sus comunidades y no tengan que emigrar a buscar un empleo digno y un mejor futuro.

"Claro que aquí tenemos el talento y el compromiso para solucionar nuestros problemas y salir adelante frente a los retos. Nadie mejor para encontrar las soluciones de nuestro estado que nosotros, los propios quintanarroenses", expresó.

José Luis Pech Várguez

Votar por Movimiento Ciudadano representa recuperar todo lo que dejaron en el abandono los últimos gobiernos en Quintana Roo, señaló el Dr. Pech

El candidato a gobernador del estado por MC, José Luis Pech, se comprometió a rescatar aquello que quedó bajo el control de particulares y hasta de grupos criminales.

En Playa del Carmen continúa sumando el respaldo de la ciudadanía para construir un gobierno decente para Quintana Roo

Votar por Movimiento Ciudadano (MC) el próximo cinco de junio, representa la oportunidad de recuperar la capacidad del gobierno para atender la serie de servicios y responsabilidades que las últimas administraciones estatales abandonaron y quedaron bajo el control de intereses particulares y hasta de grupos criminales, con lo que además se evitará que Quintana Roo caiga en las garras del "Niño verde" y sus cómplices, a través de su candidata disfrazada de guinda, señaló el aspirante a gobernador de la entidad por el partido naranja, José Luis Pech Várguez.

Al continuar su campaña en calles de esta ciudad, donde siguió sumando manifestaciones de apoyo y simpatía a su proyecto de establecer un gobierno decente en Quintana Roo, el Dr. Pech señaló que Jorge Emilio González, mejor conocido como el "Niño verde", logró tejer una telaraña de complicidades para tratar de limpiarle lo más posible el camino a su candidata para hacerse de la gubernatura del estado y de esa manera tener el poder a su disposición para seguir haciendo negocios y mantener en el abandono y a merced de la inseguridad a la entidad y sus habitantes.

Explicó que este personaje convenció a Alito, dirigente nacional del PRI, que ese partido no se sumara a la alianza con el PAN y PRD, para competir solo en esta elección en Quintana Roo; también actuó para evitar que Roberto Palazuelos fuera nominado candidato de la alianza PAN-PRD, y a la vez empujó para que una integrante de su partido se quedará con la candidatura de esa coalición; y finalmente, integró a su proyecto al actual gobernador, al abrirle las puertas para que su secretaria de Finanzas fuera colocada en la primera posición de la lista de candidatos plurinominales de su partido, el Verde Ecologista de México, y así garantizar que logre ser diputada en la próxima Legislatura, para tapar las desastrosas cuentas que deja la administración saliente.

Leslie Hendricks Rubio

Leslie Hendricks Rubio se reúne con jóvenes priístas; "Somos políticos por vocación, no por ocasión"

La abanderada del tricolor a la gubernatura, Leslie Hendricks, se mostró satisfecha por la buena respuesta que ha logrado permear entre los jóvenes. “Vamos firmes, juntas y juntos hacia la victoria este 5 de junio”

La candidata del PRI la gubernatura del Estado de Quintana Roo, Leslie Hendricks Rubio, llamó a los jóvenes priistas a revolucionar la forma de hacer política para buscar el bien común de los quintanarroenses y de los mexicanos al “ser políticos por vocación, no por ocasión”, durante el convivió en el municipio de Benito Juárez, para fijar metas y objetivos para el proceso electoral en marcha.

Durante la reunión, se abordaron temas como seguridad, educación y empleo, que no solo es una problemática de un solo sector de la población, si no que todos se han visto afectados por la situación que hoy vive el Estado.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Quintana Roo tiene 1,857,948 habitantes, 1.5% del total de la población nacional, de los cuales 921, 206 son mujeres (49.6%) y 936,779 hombres (50.4%). Los habitantes de la entidad son, en su mayoría, adultos jóvenes, siendo la media de edad 28 años.

La mayor parte de la población se sitúa en el municipio de Benito Juárez, cuya cabecera municipal y ciudad más poblada es Cancún.

Josué Nivardo Mena Villanueva

Priorizar atención a la familia dará como resultado la paz social: Nivardo

Para el candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el Movimiento Auténtico Social (MAS), Josué Nivardo Mena Villanueva, estos días deben ser de reflexión y de convivencia sana con la familia.

“Los tiempos de la Semana Santa son tiempos de reflexión, tiempos de convivencia, con la familia, vivámosla, disfrutemosla para que en nuestro entorno haya paz y armonía”, declaró el candidato a Gobernador de Quintana Roo en el marco de la Semana Mayor.

Nivardo Mena fue entrevistado en isla Holbox donde convive con sus paisanos, visita a sus familiares, amigos y conocidos, quienes en diferentes momentos han manifestado su apoyo total y dicen sentirse orgullosos de tener a un holboxeño como candidato a Gobernador, algo que el exgobernador Jesús Martínez Ros pronosticó cuando estuvo en campaña en 1975 cuando visitó la isla.

Para Nivardo Mena es fundamental fomentar los valores en la familia, pues solamente así iniciará la recomposición del tejido social, pues no se trata nada más de decir lo que hay que hacer, sino poner en práctica lo que es el amor, la paz, la honestidad, la verdad; pero principalmente que los padres de familia cumplan también con su papel de ser ejemplo para los hijos.

No omitió recordar que será este lunes 18 de abril cuando los candidatos a la diputación de su partido, el MAS, iniciará campaña en su respectivo distrito, con los que en algún momento tendrá que coincidir para llevar la propuesta de hacer un gobierno para la gente, auténtico, humano y solidario.

“Los invito a que le demos la oportunidad a un partido local, con un candidato local, de la gente, de la comunidad, que es como ustedes y conoce las necesidades de la gente, así que vota MAS este 5 de junio próximo”, concluyó Nivardo Mena.

