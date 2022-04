Destino Quintana Roo

Mara Lezama Espinosa

Mara Lezama garantiza que la 4T saldará la deuda histórica con Chetumal

Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, retornó a Chetumal, “ciudad que siempre será la capital”, con un mensaje de esperanza para sus habitantes, a quienes comentó que el gobierno tiene una deuda histórica con ellos y que la Cuarta Transformación impulsará la diversificación económica, la inversión en el campo y atenderá las carencias de infraestructura de salud en comunidades del Sur.

Al encabezar una caminata que partió de la calle Cornelio Lizárraga con José Marrufo de la colonia Forjadores y concluyó en el domo de ese sector, señaló que para tener a la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, comprometida con atender las necesidades de la gente de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero hay que arrasar en las urnas el 5 de junio.

Mara Lezama, quien se dijo feliz de estar en Chetumal, fue recibida con porras por sus seguidores, incluido un grupo de taxistas, quienes coreaban consignas como “Gobernadora, gobernadora”, “Mara, Mara, Mara” y “Aquí y ahora, Mara gobernadora”. Además, pegaron calcomanías con la imagen de la candidata en sus vehículos.

Ahí aseguró a los vecinos que se acercaron a exponerle sus carencias, que gobernará con base en los principios de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y hará compromisos verdaderos, no promesas de campaña. “Siempre seré clara sobre lo que se puede”.

Mara Lezama, quien a lo largo del día habló con representantes de diversos sectores, comentó su interés por escuchar a la gente para tener un plan de gobierno y políticas públicas acordes con las necesidades y que ayuden a cerrar brechas de desigualdad. Algunas peticiones pueden atenderse con gestoría, realizo desde hace 30 años, como la apertura de sucursales bancarias en comunidades del sur y del centro, continuó.

Laura Fernández Piña



Laura Fernández apuesta por un desarrollo turístico sostenible para mejorar en serio Quintana Roo

La candidata por la gubernatura de la coalición "Va Por Quintana Roo" visitó Bacalar para dar a conocer sus propuestas y afirmó que "para mejorar en serio vamos a proteger nuestra laguna"

Encabezó una caminata y se reunió con activistas donde recibió el respaldo de los bacalarenses y garantizó que su gobierno contempla el Seguro Popular Estatal y Seguro de Desempleo

"En mi gobierno trabajaremos para consolidar el desarrollo turístico sin afectar a la naturaleza, porque mejorar en serio significa proteger nuestra Laguna de Bacalar", aseguró Laura Fernández, candidata a la gubernatura por la coalición "Va por Quintana Roo".

"Es importante que todas las comunidades tengan la oportunidad de desarrollarse, pero el desarrollo no quiere decir devastar. Vamos a fortalecer al sector turístico y la promoción de los destinos con sustentabilidad", puntualizó la abanderada del PRD-PAN-CONFIANZA.

Durante su recorrido en Bacalar, Laura Fernández visitó casa por casa a vecinos de la calle 28 de la colonia "Luis Donaldo Colosio" para presentarles de viva voz sus propuestas de campaña.

José Luis Pech Várguez



Ante la censura, defendemos nuestra libertad de expresión, señala el Dr. Pech

"Hablar de frente y con la verdad no es un delito. Saquear Cancún y robarse el dinero del pueblo, como lo ha hecho Mara, sí lo es. Contra viento y marea vamos a defender nuestra libertad de expresión. No nos van a callar".

De esta forma respondió en sus redes sociales el candidato a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, a las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a su video de campaña más reciente, donde hace referencia a la serie de traiciones cometidas por Mara y los partidos que la postulan, el cual ahora los Verde y sus aliados quieren censurar.

Luego de realizar un volanteo en el cruce de la Avenida Belice y Calle Cristóbal Colón, y recorrer el Mercado Ignacio Manuel Altamirano de la Ciudad de Chetumal, donde volvió a recibir el cariño y apoyo de la gente, el Dr. Pech aseguró que aún como candidato de MC sigue hablando bien de AMLO, porque estima que está haciendo un excelente trabajo como presidente de la República, que tiene programas que ayudan a mucha gente, pero que también ha criticado a su partido por las decisiones que toma su dirigencia y eso ocurrió ahora en Quintana Roo, al tomarse decisiones en contra de la gente de Morena.



Leslie Hendricks Rubio

Mercados turísticos, éxito a quintanarroenses y bienvenida a turistas: Leslie Hendricks Rubio

Una de las temporadas de mayor éxito turístico para Quintana Roo, es el fin de semana largo de semana santa. “Muchos Quintanarroenses se preparan con el máximo esfuerzo para que visitantes nacionales y extranjeros tengan la mejor de las experiencias, gracias a todos por su esfuerzo, que día a día hace realidad el Sueño Quintanarroense”, señaló la candidata a Gobernadora por el Revolucionario Institucional, Leslie Hendrick Rubio.

En su recorrido por los mercados Lázaro Cárdenas y Andrés Quintana Roo de la ciudad Capital de Chetumal, planteó que en su gobierno, se mejorarán las instalaciones de los mercados públicos, con el objetivo de promocionarlos como atractivos turísticos, en donde los visitantes puedan conocer las costumbres, gastronomía, artesanía y folclor, de nuestra región.

Mensaje y propuesta para retomar la paz, tranquilidad, y oportunidades de desarrollo, que también fueron recibidos por muchas familias en caminatas realizadas en la colonia Forjadores en Chetumal, algunos le externaron su decisión de no tomar unos días de descanso, ya que como nunca, les preocupa el dejar su patrimonio y pertenencias sin vigilancia, “Nos han robado nuestro sueño, con promesas de cambio y transformación que nunca llegaron, antes vivíamos mejor”, le señalaron a la candidata del partido revolucionario institucional, que junto con la sociedad construyeron el Quintana Roo de hasta hace 6 años.



Josué Nivardo Mena Villanueva

Enfatiza Nivardo Mena que gobernará con quintanarroenses

Abrazo la iniciativa de un grupo de ciudadanos chetumaleños que quien quiera ser funcionario público en el próximo gobierno, debe cumplir el requisito de residencia mínima de diez años en Quintana Roo, destacó hoy el candidato del MAS al gobierno del Estado, Josué Nivardo Mena Villanueva.

"Chetumal no es botín de políticos corruptos, Chetumal es tesoro de sus habitantes. Les vengo a asegurar a Quintana Roo, aquí teniendo al pueblo como testigo, que Chetumal y Othón P. Blanco, tendrán prosperidad y que será y seguirá siendo la capital del Estado, pero que brille como nunca antes", enfatizó Mena Villanueva.

El candidato del Movimiento Auténtico Social, habló sobre rescate de las guarderías para las madres solteras, de la instalación de un Parque Industrial, ensambladoras de autos, fábrica de textiles, buscando que sean operadas por mujeres en el mayor número de plazas.

