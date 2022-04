Destino Quintana Roo

Mara Lezama Espinosa

Hace Mara un llamado a construir una democracia verdadera y un gobierno para el pueblo

En un mitin que encabezó en Limones, comunidad de Bacalar, la candidata a gobernadora de Morena señala que sólo así se podrán acortar las brechas de desigualdad

Explica que en Bacalar se tiene un gran destino turístico, pero falta inversión, apoyar al campo, a la ganadería y trabajar de la mano con el Gobierno Federal para atender las necesidades de cada sector

Las principales tareas marcadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el gobierno son combatir la corrupción, abusos del poder y velar por oportunidades para todos, dice ante seguidores de Chacchoben, Lázaro Cárdenas, Unidad Agrícola, Pedro A. Santos y Buena Vista

Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, convocó hoy a construir en unidad una democracia verdadera, un gobierno del pueblo y para el pueblo que permita acortar las brechas de la desigualdad.

“Esta esperanza se va a traducir en transformación”.

Tenemos un gran destino turístico aquí en Bacalar, pero hace falta inversión, apoyar al campo, a la ganadería. Además, primero se necesita escuchar para convertirnos en gestores de las necesidades, para trabajar de la mano del Gobierno Federal y que la prosperidad sea compartida en cada mesa, en cada rincón del Estado, manifestó.

Laura Fernández Piña

La candidata buscará impulsar en serio la economía del sur de Quintana Roo

"Voy a trabajar incansablemente para reactivar la economía de nuestro bello municipio de Othón P. Blanco, con un gobierno cercano a la gente, propuestas para mejorar la calidad de vida de los chetumaleños, apoyo a comerciantes, a las mujeres y mi compromiso serio con el medio ambiente", aseguró Laura Fernández, candidata a la gubernatura por la coalición “Va por Quintana Roo”.

Esta mañana Laura Fernández encabezó acciones de reforestación en el Bulevar Bahía, donde acompañada de simpatizantes se dio a la tarea de plantar árboles de especies endémicas como Maculix y Ciricote, donde hizo un llamado a la población a cuidar el medio ambiente y proteger las áreas verdes.

Laura Fernández caminó por el corazón comercial de Chetumal para escuchar de viva voz las inquietudes de los locatarios del emblemático mercado “Ignacio Manuel Altamirano”, a quienes manifestó que su proyecto de gobierno contempla la reactivación económica que tanto requiere el sur del estado.

Destacó la necesidad de diversificar las actividades. "Yo veo un sur con economía industrializada, con turismo sustentable, con una economía que le apueste a la tecnología, que atraiga nuevas inversiones y ahí Chetumal será no sólo nuestra capital política, sino nuestra capital guiando una prosperidad más pareja, para mejorar en serio ", puntualizó.

José Luis Pech Várguez

AMLO no es Mara y queda claro que ella solo representa intereses del "Verde", señala el Dr. Pech

La gente tiene claro que AMLO no es Mara y no queda ninguna duda de que Mara representa los intereses del Verde, aunque está disfrazada de Morena. Y si bien la gente le tiene un gran aprecio al presidente, debe quedar claro que lo que ahora se decide no tiene que ver con los programas sociales federales, que ya están protegidos por la Constitución, sino que se discute cómo se emplearán los recursos estatales, esos mismos que han tenido un destino que en poco o nada han beneficiado a los quintanarroenses.

Así lo expuso el candidato a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, en entrevista previa a que realizara una jornada de entrega de volantes y pega de calcas en dos cruceros, primero en el de las avenidas Juárez y Carranza, y por la tarde en el de Constituyentes y Erik Paolo Martínez de esta ciudad capital del estado, sitios en donde estuvo acompañado del delegado de MC en el estado, Jacobo Cheja, y donde de nueva cuenta contó con el respaldo y simpatía mayoritaria de los chetumaleños.

El Dr. Pech dijo que en Quintana Roo se juega el que sigan las cosas igual, con beneficios para unos cuantos privilegiados, o se cambie ahora si en serio, porque quienes hace seis años se pusieron la bandera del cambio, fracasaron, y eso ahora tiene cansada y enojada a la gente, la cual solo cuenta con un solo proyecto que puede garantizar el cambio tan esperado y ese es el que encabeza Movimiento Ciudadano, que le dará a Quintana Roo un gobierno decente.

Leslie Hendricks Rubio

En mi gobierno habrá oportunidades para los quintanarroenses: Leslie Hendricks

“Las oportunidades laborales serán para los ciudadanos quintanarroenses, para aquellos que tienen un arraigo en el estado, para los que han hecho de Quintana Roo su hogar para siempre, para los que comparten el sueño Quintanarroense; es lamentable que los gobiernos han hecho a un lado a los profesionistas de Quintana Roo, para traer personas de fuera”, señaló la candidata a gobernadora Leslie Hendricks Rubio, en diversas reuniones con grupos de profesionistas e intelectuales.

Puntualizó; “Tenemos entre nosotros gente con talento, preparación, y capacidad para conducir nuestro destino, ya estuvo bien de menospreciarnos, y darle mayor valor a los que acaban de llegar de otros estados o países, y que no tiene un compromiso con nuestro estado”.

Reiteró que el eje transversal de su gobierno es la educación, como elemento base para superar los retos que enfrenta Quintana Roo. Desgraciadamente muchos actores políticos relegan el tema de la educación porque difícilmente genera un resultado a corto plazo. No podemos aplazar más las cosas y tenemos que retomar una visión de mediano y largo plazo, esa visión que llamamos “El sueño quintanarroense”, el de vivir con salud, seguros con paz y tranquilidad, con justicia para todos, incluyente, sustentable, y con oportunidades de desarrollo para todos.

La educación deberá ser de calidad, con pertinencia en el presente y futuro desarrollo de nuestro estado, incluyente, sin distinción de posición económica ni región geográfica de Quintana Roo.

Josué Nivardo Mena Villanueva

Todos somos pueblo y haremos la diferencia el 5 de junio: Nivardo Mena

Hay momentos en la vida en que nos quedamos sin palabras para expresar ese sentimiento de amor que tenemos por nuestra tierra llamada Quintana Roo, expresó hoy el candidato del pueblo, Josué Nivardo Mena Villanueva, quien busca la gubernatura por las siglas del MAS (Movimiento Auténtico Social).

“La principal es la salud, el que tengan medicamentos, disponibilidad, fui el único candidato que la dio a conocer, aunque otros ya la están replicando, creo que no es su fuerte, porque nunca lo han hecho, porque nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo”, dijo Nivardo Mena

En cuanto a la atención a la zona maya, Nivardo Mena reveló que tienen la misma ideología, trabajará a favor de ellos porque han sido relegados del desarrollo integral, ya que no les dan lo que necesitan; va con todo el apoyo hacia los habitantes de los municipios mayas.

“Cada gobernador en campaña les ha prometido, luego se van y no les cumplen. Nivardo en la Pandemia le compró sus productos a la gente del campo y nos fuimos a repartir a familias de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen); apoyamos al pueblo en la Pandemia cuando los políticos le dieron la espalda a los más necesitados”.

