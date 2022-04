Destino Quintana Roo

Mara Lezama Espinosa

Con el apoyo de Cozumel, la consolidación de la 4T es irreversible: Mara Lezama

La candidata a la gubernatura de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, recuerda que Morena ya ganó en 2019 y 2021 en Cozumel y lo hará este año con la participación de jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores para demostrar otra vez a la mafia de la corrupción que no podrá contra un pueblo unido

*Ofrece hacer equipo con las autoridades cozumeleñas, que están pasando un momento muy difícil por la deuda heredada, que limita los programas sociales, la solución del problema de la basura y el apoyo a la diversificación económica

Sin embargo, manifestó que la unidad es necesaria para vencer a quienes traicionaron “a nuestro líder y a la Cuarta Transformación”, a quienes no entendieron que los chantajes y extorsiones no tienen cabida y que esta es una lucha por ideales, no por patrimonios, en la que se acabarán los privilegios, agregó.

Desde el domo de la colonia Emiliano Zapata y ante unas cinco mil personas, la abanderada de Morena y de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Fuerza por México (FxM), cuyos dirigentes la acompañaron en esta jornada, apuntó que “este es el lado correcto de la historia”, la única opción que representa genuinamente los intereses del pueblo quintanarroense.

Laura Fernández Piña

A través del Fondo Especial para las Comunidades Isleñas, la administración de Laura Fernández Piña se asegurará de que haya recursos económicos suficientes para que cada una de las islas de Quintana Roo cuente con recolección constante de basura, instalación y mantenimiento de tuberías y un sistema de drenaje sanitario.

Así lo afirmó la candidata a gobernadora por la coalición Va por Quintana Roo, Laura Fernández Piña, quien fue arropada por la comunidad, en el arranque de sus actividades proselitistas en la isla de Cozumel.

En su inicio de campaña en Cozumel, la candidata a gobernadora por la alianza Va por Quintana Roo destacó que las islas son las joyas más bellas del mundo, por lo que requieren de un extremo cuidado. Un gran paso son los servicios públicos urbanos de calidad.

A lo largo de los últimos años los habitantes han surgido condiciones e infraestructura básica en sus comunidades, sin que hayan sido atendidas como se merecen.

“Ya es hora de que vivir en una isla de belleza mundial, sea vivir con servicios públicos de calidad. Conmigo, a las islas les va a ir mejor” afirmó Laura Fernández.

Laura Fernández Piña lamentó que los gobiernos anteriores hayan planteado metas que se quedaron en simples y puras palabras.

José Luis Pech Várguez

El aspirante de Movimiento Ciudadano espera que los demás candidatos también participen para que la ciudadanía los conozca mejor y tomen decisiones informadas.

Por otra parte, dijo que se ha desplegado una guerra sucia, anónima y burda en su contra, lo que demuestra que sus oponentes están preocupados por su candidatura.

El Dr. Pech señaló que desde el primer día de la actual campaña electoral, manifestó su interés en el Ieqroo de participar en el debate que organiza entre los candidatos a la gubernatura del estado.

"Creemos que Quintana Roo merece conocer muy bien a sus candidatos para tomar buenas decisiones y esperamos que los demás aspirantes también participen", señaló.

Por otra parte, también a través de un mensaje emitido en sus redes sociales, el candidato de MC a la gubernatura de Quintana Roo, volvió a exponer su postura acerca del proceso que enfrenta su hijo José Luis y que curiosamente en plena campaña pretenden revivir. Dijo que desde hace varios años, la ha expuesto y es la misma: "que se aplique la ley y si se demuestra que hizo algo indebido, que se haga responsable de sus actos. Ni más, ni menos".

Leslie Hendricks Rubio

Desde el ámbito estatal son muchos los retos para el fortalecimiento de la política pública educativa, por ello Leslie Hendricks Rubio, candidata del PRI a la gubernatura de Quintana Roo, planteó a los habitantes de la Supermanzana 237, en Cancún, la vital importancia de alinear carreras técnicas y vocacionales, con calidad e infraestructura, a las actividades consolidadas y con potencial en el estado.

También en un recorrido por las calles de la región 220, dijo que se debe ser sensible ante la necesidad de empleo, pero también la urgencia de la preparación académica de calidad, por ello en su proyecto de gobierno contempla fortalecer carreras técnicas y universitarias en áreas prioritarias, como seguridad y justicia, medicina y salud pública, educación, campo, desarrollo sustentable, turismo y cuidado del patrimonio histórico.

La candidata del partido tricolor, Leslie Hendricks Rubio culminó su tercer día de campaña en un recorrido por las calles de la Supermanzana 103, con militantes y simpatizantes que se unieron a ella durante su caminata, ahí les dijo que es “¡es posible lograr! juntas y juntos hacer de nuestra Tierra, un lugar de prosperidad y tranquilidad nuevamente”.

Josué Nivardo Mena Villanueva

El abanderado del Movimiento Auténtico Social (MAS), Josué Nivardo Mena Villanueva, convocó a las y los quintanarroenses a trabajar de la mano, para que Quintana Roo vuelva a recuperar su brillo, no solo en el turismo, sino en la cultura, en la agroindustria y a favor de todos los sectores productivos.

“Quiero que, de la mano de ustedes, Quintana Roo se reconstruya, se reinvente, resurja a nuevas formas de hacer política, a nuevas formas de servir, porque políticos que no demuestran con hechos su trabajo, ¡no sirven para nada!”, enfatizó ante sus simpatizantes que se reunieron por la tarde en el parque central de la cabecera municipal.

Previo al mitin, durante el día, el candidato del MAS visitó a los locatarios del mercado local, donde conoció las necesidades a las que se enfrentan día a día; así como saludos a diferentes sectores sociales, incluidos líderes religiosos, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Así como con taxistas y mototaxistas que en total son más de 600 asociados.

Durante su discurso, Nivardo Mena les aseguró a los morelenses que, aunque no tienen mar, ni un turismo constante, ellos están favorecidos con una tierra fértil que es cultivada por hombres y mujeres que aman a Quintana Roo.

Reprochó que en materia de salud, en Quintana Roo, “en muchos casos, la gente no muere por la enfermedad misma, sino por la falta de dinero para la compra de medicamentos, traslados y atención médica oportuna, por ello juntos, construiremos la red estatal de dispensarios médicos y construiremos de una vez por todas, el Centro Médico de la Zona Maya en José María Morelos”.

