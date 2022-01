Destacan AMLO y CJG que puente vehicular Nichupté servirá en materia de Protección Civil

Con la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Cancún, en donde se dieron a conocer temas de infraestructura para Benito Juárez, se destacó entre una de ellas la obra del puente vehicular Nichupté, que la obra tendrá un mayor de desahogo vial, también servirá como parte de protección civil de Cancún y de su zona hotelera.

El gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González, señaló que la obra estará representando una segunda entrada y salida adicional a las dos entradas que actualmente tiene la zona hotelera, lo que permitirá una mayor facilidad en maniobras en caso de ser necesaria una evacuación originada principalmente por una tormenta o un huracán.

“El puente representará también una oportunidad de salir y salvar muchas vidas y proteger mucho más a nuestros visitantes, turistas y trabajadores, personas que viven y trabajan también en la zona hotelera de Cancún”, abundó el mandatario estatal.

Este puente vehicular, destacó Joaquín González que en materia ambiental tiene un diseño y un proceso de construcción que tendrá el cuidado de los ecosistemas y recursos naturales que existen en la zona de influencia, para evitar una degradación de la naturaleza.

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador señaló que existen grandes beneficios, tanto para turistas, trabajadores y personas que habitan en este polo turístico, ya que este desarrollo en la infraestructura, tiene una doble función, debido a que en materia de protección civil se está reforzando la seguridad de quienes se encuentran en la zona hotelera en caso de evacuación.

"Cómo dice el gobernador, esto sirve además de ser un proyecto que es necesario por su vialidad, también sirve como protección civil", resaltó AMLO.

Destacó la importancia que tiene Cancún para el país, ya que es una de las ciudades que aporta y que merece que se le retribuya con obras como estas.

AMLO señaló que para la ejecución de las obras que se tiene contempladas en Quintana Roo, ninguna de ellas parte de algún crédito de la banca o endeudamiento del país para su realización, estos proyectos se estarán realizando con recurso público.

"No estamos endeudado al país, no pedimos créditos para hacer las obras en Quintana Roo, estas obras se están haciendo con recurso público, para no endeudar al país", aseveró.