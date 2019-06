VIDEO: Destaca AMLO presidente inversiones millonarias durante su visita a Playa del Carmen

En medio de una muchedumbre, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su esposa y su gabinete arribó a Playa del Carmen y se ganó a los solidarenses al anunciar una inversión de 500 millones de pesos para programas de mejoramiento urbano del municipio de Solidaridad.

Durante su discurso, interrumpido por las ovaciones, el Jefe del Ejecutivo y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, coincidieron en señalar que el programa atenderá zonas con rezago urbano, mejoramiento integral de barrios y acciones de vivienda.

“El presidente está comprometido con el sureste de México en particular con Quintana Roo, uno de los cinco estados que va a contar con el tren maya”.

“Pido presidente que me haga un favor. Que mi esposo está incapacitado, ya no puede ver, no tenemos dinero para la operación. Yo se lo pido”.