Desquicia a Cancún falta de semáforos en 'Ruta 4' y Lombardo Toledano

Tres semáforos inservibles están causando un caos vial en la supermanzana 71 de Cancún, sobre las avenidas Francisco I. Madero, mejor conocida como la Ruta 4 y la Lombardo Toledano. Los aparatos están destrozados, rotos y con los cables afuera. No funcionan.

Esta situación causa molestia a los conductores y lo demuestran tocando el claxon de sus vehículos. La situación se agrava, cuando la desesperación de los ciudadanos es mayor a su paciencia y el riesgo de choque aumenta.

Este problema tiene más de 3 meses, dice un elemento de la Dirección de Tránsito Municipal, quien está dando apoyo de vialidad en la zona, para evitar accidentes e incluso una tragedia. Afirmó que aún no hay fecha para la reparación de los daños, ni mucho menos una solución.

"Nosotros no sabemos hasta cuando estaremos aquí, a mi me van turnando, hoy me tocó, pero en un rato me cambian. Lo que sí te puedo decir es que no hay fecha para la reparación de los semáforos y todo fue por un accidente de tránsito, los coches golpearon los postes. Creo que los responsables no han pagado la multa", dijo.

Desesperación de conductores causan accidente

Los agentes, colocaron conos color naranja para prevención

Sobre las avenidas, los agentes, colocaron conos color naranja para prevención y que los coches disminuyan su velocidad, pero no funciona en su totalidad. Los conductores no respetan los señalamientos, ni mucho menos a los oficiales, hace unos días un oficial fue atropellado, no respetaron su labor.

La autoridad hace un atento llamado a la ciudadanía para tomar las debidas precauciones, en caso de circular en la zona, y exhortaron a respetar a los policías. Este domingo una mujer y un hombre policía estuvieron en el lugar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!. Infórmate en La Verdad Noticias.