Mientras que el presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, anticipó que despedirían a 300 empleados del Ayuntamiento, burócratas municipales suspendieron labores este miércoles porque no les han pagado la primera quincena de junio.

Con relación al recorte de personal, el alcalde carrilloportense confirmó que prepara un “primer paquete” de despidos como consecuencia de la falta de recursos para el pago de salarios y prestaciones de los poco más de mil empleados de la Comuna.

Si bien no especificó cuántos burócratas municipales serían despedidos ni la fecha, José Esquivel anticipó que, en total, la cifra final de empleados que quedarían sin trabajo rondaría los 300.

Con el argumento de que no sería el primero que realice un recorte masivo de trabajadores, el presidente municipal afirmó que no hay dinero para pagar los sueldos y que la nómina no puede continuar en sus actuales condiciones.

Tenemos un mes para decidir qué hacer con la gente que hasta ahora hemos mantenido y lo más seguro es que tendremos que darlos de baja, ¿por qué?, porque simplemente ya no los podemos sostener.

Ya enfrentaban problemas

Por cierto, dijo que desde el año pasado ya enfrentaban problemas para cubrir los sueldos del personal de base, confianza y eventuales.

Despido “masivo” y paro de trabajadores en Felipe Carrillo Puerto.

En este sentido, José Esquivel estableció que, en el caso de los empleados eventuales, no cobrarán la primera quincena de este mes de junio ya que iniciarán los despidos.

Mi administración debe entregar cuentas claras, tres meses antes de que termine, de no hacerlo me pueden fincar responsabilidades y eso es lo que no quiero, y es por ello que ya decidimos y no nos queda de otra.

Suspenden labores

Hay que señalar que este miércoles, se realizó un movimiento de “brazos caídos” entre empleados sindicalizados del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto ya que, hasta el momento, no se ha pagado el salario de los mil empleados.

El líder del sindicato de trabajadores, Armando Reyes Hernández, afirmó que tanto burócratas municipales de base, confianza y eventuales no han cobrado y temen que el pago se difiera hasta la próxima quincena.

Dejó en claro que no retornarán a las labores hasta que se cumpla con el pago de salarios, aunque, de acuerdo con las declaraciones del Presidente Municipal, no hay certeza de que eso pueda ocurrir el día de hoy.