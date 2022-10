Despenalización del aborto no se hizo en lo 'oscurito'

La despenalización del aborto en Quintana Roo, no se hizo en lo oscurito, ni hubo madruguete alguno de parte de los diputados que lo aprobaron, señaló el coordinador de la bancada de Morena en la XVII Legislatura, Humberto Aldana Navarro quien sostiene que desde la semana pasada se había publicado ya, que el tema sería abordado a la brevedad.

Pese a ello, diputadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano acusaron que Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde con el apoyo del diputado independiente, Julián Ricalde Magaña, llevaron al cabo una reforma al Código Penal que no pasó por comisiones y es susceptible de impugnarse.

Reconoció que hace falta reglamentar el tema, sobre todo en el rubro de la Ley de Salud, “ porque lo que no queremos es que la gente vea que la despenalización de aborto es algo así como fomentar un deporte y no es eso lo que estamos promoviendo; sino que incentivamos el tener relaciones sanas y responsables”.

Indicó que a partir de la publicación de la citada reforma, en el Código Penal y en materia Constitucional, cualquier mujer, antes de las 12 semanas de embarazo, podrá acudir sin ningún problema ante un médico para solicitar la interrupción del mismo, sin que sea penalizada quien decida hacerlo.

En cuanto a la petición de grupos feministas para poder tener acceso gratuito a hospitales, médicos y medicinas para abortar, indicó que es un asunto que deberá verse con calma, porque es un tema de presupuesto, que en este momento no se podría atribuir al Sector Salud sin antes consensuarlo.

Dejó en claro sin embargo, que no es algo que no se vaya a atender, es algo en lo que el gobierno por el momento no podríamos decir ni si ni no, “es algo que tendría que analizarse antes de ver el tema presupuestal y lo mas pronto es la reglamentación que se verá lo mas pronto posible como atenderlo”, dijo.