Despedido por abandonar oficina en horario laboral en Chetumal.

La presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez, confirmó que solicitaron la renuncia del Coordinador de Transporte, Antonio Notario González, por ausentarse de sus funciones en horario de labores.

Y es que, además de abandonar la oficina municipal, encabezó la manifestación que en días pasados realizaron moto-repartidores en protesta por el cobro que pretende realizar el Instituto de Movilidad de Quintana Roo para quienes desempeñan tal actividad.

Además, el ahora exfuncionario municipal, quien por cierto es líder del Sindicato de Volqueteros Caja Roja, al momento de participar en la manifestación, en horario de trabajo, portaba una playera con el logotipo del Partido del Trabajo.

La Presidenta Municipal descartó que esta sea una medida política y reprobó que el funcionario participara en el movimiento en horas laborales, ya que, según dijo, no son tiempos de funciones.

No fue correcto lo que hizo y aunque no es grave, procederemos a pedirle su renuncia, hay que dejar claro que esto no es por cuestiones partidistas, es porque abandonó sus funciones.