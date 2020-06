Desobediencia de los hijos por jugar Fortnite temporada 3 en Cancún (testimonios)

La temporada 3 de Fortnite en el mundo y Cancún no fue la excepción, pues ha causado revuelo en los niños, adolescentes y hasta en algunos jóvenes, pues después de tanto tiempo, desde que anunciaron una actualización en el juego, hoy por fin lograron descargarlo, sin embargo los padres están inconformes, pues sus hijos no están obedeciendo.

Tal caso es el del pequeño Daniel de 10 años, quien según sus padres, se ha vuelto un poco más terco y rebelde a causa del juego antes mencionado y con el lanzamiento de esta nueva actualización, la desobediencia a aumentado más, los padres dicen que ahora ya responde y de mala manera.

“La culpa es de nosotros por no revisar qué es lo que hacen en el celular y sobre todo por no controlar los horarios, pues para distraerse un rato pienso que está bien, pero por horas, eso ya no, por eso es que ya no lo podemos controlar, casi, ya responde y desobedece, a veces tenemos que tomar otras medidas para que aprenda”, afirmó la madre.

Fortnite provoca desobediencia de los hijos a los padres en Cancún

La euforia de este videojuego a causado no solo desobediencia en niños, sino también en adolescentes, otro caso similar es la de Pablo de 15 años de edad, quien desde que lanzaron el juego, todos los días se conecta para seguir consiguiendo logro y ganar a los demás de otras partes del país y mundo.

“Tenemos que gritarle casi, casi para que obedezca, aún no lo perdemos en su totalidad, si hace caso y si medio obedece, pero tiene que ser casi regañado, porque si se lo decimos suavemente no hace caso, pero ya alzando la voz, deja el celular y se pone de pie a realizar lo que le indicamos”, declaró el padre del adolescente.

Hay que destacar que estos testimonios y los nombres fueron con autorización de los padres, pero por integridad sólo se mencionó el primer nombre de ambos menores, además es importante señalar que son dos casos diferentes en la ciudad de Cancún, el primero de la Región 247 y el segundo en la Región 102.