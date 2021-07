Una familia que iba con rumbo a la ciudad de Cancún denunció que casi fue víctima de los amantes de lo ajeno, en la carretera Playa del Carmen - Cancún, justo donde se genera un intenso tráfico por el socavón, pero eso fue desmentido, aparentemente, pues los presuntos asaltantes, en realidad son obreros, trabajadores de la construcción y afirmaron que no fue un asalto, sino un pleito entre conductores.

Recordarán que la denuncia fue realizada hace unos dos días, pero fue hasta la mañana de hoy que, luego de hacerse viral la noticia porque los agraviados habían dicho que la delincuencia en esa zona era terrible, los presuntos agresores detallaron cómo en realidad fueron los hechos.

Así fueron los hechos

Desmienten asalto durante tráfico en socavón entre Playa y Cancún

Dijeron que el primer coche, de la marca Nissan color azul marino, les aventó la camioneta, ya que pensó que el chofer del segundo coche, donde iban los aparentes albañiles, no quería dar el paso, los ánimos se encendieron y comenzaron las palabrotas, lo que llegó a las agresiones.

“No somos ningunos delincuentes, trabajamos en una obra de construcción, nos agredió él primero y nos aventó la camioneta”, señalaron algunos de los trabajadores que iban en la camioneta y así justificaron la acción que tomaron, de golpear la parte lateral del piloto, así como la ventana de la parte de atrás.

Es de destacar que, la usuario de Facebook que hizo público los hechos, afirmó que denunció el caso ante las autoridades, ante la Guardia Nacional, sin embargo se supo que esto no es cierto, pues la GN detalló que no ha tenido ningún reporte de manera formal e incluso trataron de contactar a la agraviada, pero no obtuvieron respuesta.

No es el primer pleito que se registra en esa zona

Por último, es de mencionar que este no ha sido el único caso de pleito en dicha zona, pues debido a la larga espera, de casi una hora o más, los conductores intentan ganarle el paso a los que están en la fila o por su desesperación hacen todo lo posible para llegar a prisa a su destino, en algunos casos hasta los golpes llegan.

