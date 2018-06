Desmiente gobierno de Quintana Roo los señalamientos de la agrupación “Somos tus ojos”.

Desmiente el gobierno del estado que los señalamientos y acusaciones que realizó la agrupación “Somos tus ojos por la transparencia de Quintana Roo”, sean ciertos sobre el contrato de arrendamiento que el gobierno del estado firmó según esta agrupación, el 29 de septiembre del 2017 con la empresa Lease and Fleet Solutions S.A. de C.V. por el arrendamiento de 150 patrullas, 10 motocicletas y dos van para 19 pasajeros.

El gobernador del estado Carlos Joaquín González, aclaró que el gobierno del estado esta preparando la información en respuesta a esta denuncia que hace esta agrupación, ya que el arrendamiento es una nueva herramienta financiera. En el monto de arrendamiento no solo va el valor del vehículo, va también un costo del mismo así como un seguro de mantenimiento.

“Sabemos que durante muchos años fue un problema muy grande, porque también se quedaban todas estas patrullas sin poder dar mantenimiento y terminaban siendo inservibles y no dar el uso que tenían que ser y además también tiene las pólizas de seguros y otros montos adicionales más, que como vehículos deben de llevar, no es solamente el costo del vehículo y entiendo que no es precisa la información sobre el tema de los años que hace esta agrupación”, expresó.