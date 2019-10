1 /2 Desmiente Mara aumento al predial Desmiente Mara aumento al predial

Ante los señalamiento que realizó el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, para que el Congreso del Estado no apruebe ningún incremento al impuesto predial en Benito Juárez, la presidenta municipal Mara Lezama aclaró que aún se analizan las actualizaciones ante la ley los valores catastrales.

“Apenas estamos analizando que se pudiera hacer las actualizaciones, ante la ley se deben de hacer cada año ya estamos analizando que podría ser y que no, nosotros evidentemente sólo vigilantes de no afectar los bolsillos de los ciudadanos, entonces apenas estamos en pláticas en base a lo que hemos estudiado con la tesorería, con ingresos y platicando con los regidores, pero todavía no tenemos nada decidido estamos todavía en análisis”, aclaró.

Mara Lezama indicó que sostuvo una reunión con la Confederación Patronal de la República Mexicana Cancún (Coparmex) y el sector hotelero para darles a conocer porque se debe de realizar esta actualización que por ley debe de ser cada año y muchos de los empresarios coincidieron que la actualización de las tablas catastrales debe de llevarse a cabo conforme a la ley.

Cabe mencionar que fue la Dirección del Catastro de Benito Juárez quien presentó ante la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento la propuesta de actualización para las tablas catastrales.

Esta actualización de las tablas catastrales sigue bajo análisis y aún no sube a Cabildo, ya que hasta el 15 de noviembre es la fecha límite para agregarlo en su propuesta de ley.