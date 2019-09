Desintegración familiar afecta a estudiantes canunenses

La personalidad del ser humano se forma de los tres años a los 7 años de edad, pues es cuando mayor estabilidad emocional debe tener el niño y deberían reforzar sus valores éticos, morales y espirituales que tanta falta hacen en nuestra sociedad, esto según datos revelados por el integrante del Centro de Especialización en Estudios Psicológicos de la Infancia (CEEPI), Ángel Enrique Barrera Cabrera.

Derivado de lo anterior cualquier cambio en dentro del círculo familiar como la separación de los padres suele afectar en un 95 por ciento de los casos no solo la conducta de los hijos, quienes sufren una inestabilidad emocional al no entender lo que está pasando, también afecta en su rendimiento escolar, ya que no dejan de pensar en la situación de su hogar y sobre los cambios que puede generar.

Explicó que la falta de uno de los padres, da como resultado que el niño no cuente con el apoyo de la persona que le cubría alguna necesidad principalmente emocional, y es que una separación de padres implica romper en dos el mundo de un niño, es decir ahora deberá vivir en dos hogares, convivir con sus padres por serado, así como asimilar el hecho de que cada uno de ellos en cualquier momento puede tener otra familia.

Barrera Cabrera indicó que mientras el infante asimila la situación de separación de los padres, es inevitable que esta le cause distracciones en la escuela o inclusive cambios de conductas drásticos con los maestros y compañeros, es decir puede reaccionar de manera violenta a una broma o llamada de atención por parte del profesor.

Resaltó que en muchos casos por llamar la atención de los padres separados y crear un interés en común en este caso su hijo, los estudiantes bajan intencionalmente sus calificaciones o buscan problemas para que las autoridades escolares llamen a los tutores.

“Estamos hablando de una desestabilidad emocional principalmente para los niños y es que un joven ya es más fácil de explicar esta situación, pero en el caso de los menores que van en primaria la desintegración familiar claro que los afecta en todos los sentidos y es lógico que bajen su rendimiento escolar porque su mente esta puesta en la separación de los padres, por eso es importante que los adultos que deciden separarse busque la mejor manera de comunicarle esto a sus hijos y que como gente madura logren crear un ambiente cordial”, subrayó.

El psicólogo manifestó que las relaciones frente a la desunión y ruptura familiar son diferentes según la edad, en los niños mayores o adolescentes, su protesta es silenciosa y puede ocasionar aislamiento, mutismo, enojo, hasta fracaso.

“Lo peor que pueden hacer unos padres que recién se separaron es regañar a sus hijos si detectan alguna baja en su rendimiento escolar, porque en lugar de beneficiarlo lo afectan más emocionalmente y lo pueden hacer sentir culpable de la situación, por eso es importante crear una line de diálogo abierta y siempre preguntarle el porqué de su actitud para apoyarlo en todo momento, teniendo en cuenta su sentir por la separación familiar”, expresó.

De acuerdo a cifras reveladas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mensualmente los Jueces Familiares están recibiendo un promedio de 60 demandas por juzgado familiar, de las cuales más del 50 por ciento están relacionadas con trámites de divorcio