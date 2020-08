Desgarrador mensaje por trabajadores desaparecidos de un famoso hotel en Cancún | Desgarrador mensaje por trabajadores desaparecidos de un famoso hotel en Cancún

Luego de que comenzaron a difundir información en redes sobre que en las obras de construcción del Hotel Planet Hollywood Cancún están desapareciendo varios trabajadores y que hasta el momento se desconoce el paradero, hoy se comenzó a hacer viral un texto de presuntos familiares de las víctimas, donde refirieron, “si los matas no los desaparezcan, si algo te devian con su vida ya pagaron”.

“NO SEAS TAN INHUMANO NO SOLO LES HICISTE DAÑO A ELLOS NOS DAÑASTE A TODA LA FAMILIA Y SI AUN LOS TIENES CON VIDA DEVUÉLVELO TE LO SUPLICO POR FAVOR, SI DESAPARECES A NUESTRO SER QUERIDO, NO LO ENTIERRES, NO LO DEJES EN UN LUGAR DONDE NO PODAMOS ENCONTRARLO, NO LO QUIERAS BORRAR DE LA TIERRA, NO LOS QUEMES POR FAVOR”, dice el texto en redes.

La publicación en Facebook continúa diciendo que los responsables no solo desaparecieron a la víctima, sino que desaparecieron a una familia completa, “ A ELLOS LOS MATASTE Y A NOSOTROS NOS DEJASTE MUERTOS EN VIDA. TUS RAZONES TUVISTE PARA HACER LO QUE HICISTE, LO ÙNICO QUE QUEREMOS ES ENCONTRARLO”, señala el texto.

Es importante señalar que los jóvenes desaparecidos o trabajadores desaparecidos en este hotel, Hotel Planet Hollywood Cancún, son más de 8 en lo que va del año y esto de solo aquellos familiares que lo denuncian ante las autoridades o en redes sociales. Hace seis días ejecutaron a un trabajador a las afueras del hotel antes mencionado.

Por este motivo es que los familiares de los desaparecidos piden ayuda no solo de las autoridades, sino también de la ciudadanía a proporcionar información para tratar de dar con el paradero de los extraviados, sin embargo aunque muchos ya perdieron las esperanzas de encontrarlos con vida, unos quieren de regreso el cuerpo.

Hasta el momento las autoridades aún no han dado alguna declaración al respecto sobre estos casos, pues se sabe que desde el año pasado comenzaron a desaparecer obreros de esta construcción, además existen muchas versiones, pero de todas ellas ninguna ha confirmado, lo cierto es que los familiares siguen en la lucha de hallar los cuerpos y algunos aún con vida. LA VERDAD