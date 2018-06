Desesperación de Laura Fernández

Ante inminente derrota electoral este 1 de julio, la alcaldesa del PRI con licencia, Laura Fernández Piña, manda a policías municipales colocar durante la madrugada una manta contra Juan Pablo Aguilera Negrón, candidato de la coalición Morena-Partido del Trabajo a la presidencia municipal, simulando pertenecer a un grupo delictivo.

De acuerdo a vecinos del lugar, fueron los propios policías de este municipio de Puerto Morelos, quienes colocaron la manta afuera de la escuela primaria “David Alfaro Siqueiros”, ubicada en la avenida en la avenida Joaquín Zetina Gasca y calle Cedro.

El hallazgo fue reportado por personal de ese plantel inscrito en el programa Escuelas de Tiempo Completo. El mensaje escrito con una brocha gruesa, envía amenazas al candidato de los partidos Morena y PT, Aguilera Negrón.

Por si fuera poco se colocó una corona de flores, misma que fue asegurada por la policía municipal y turnada al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Como se sabe, el pasado día 13 de junio en la capital del estado, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en un acto multitudinario, solicitó el respaldo popular para Juan Pablo Aguilera Negrón, quien encabeza la “planilla del pueblo”.

El candidato sostuvo que “existe un hartazgo social hacia quienes confunden el servir, con el servirse; Nosotros estamos comprometidos con los tres principios fundamentales de nuestro candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo y quiero decirle a la ciudadanía, que la planilla del pueblo no les va a fallar, que con su voto conseguiremos el triunfo este primero de julio y juntos, haremos historia”.