Desempleo en Cancún provoca el incremento del comercio informal

El coronavirus o COVID-19 ha traído muchos problemas en la familia, pero la más importante es la economía, pues con ello es que los jefes de la casa compran alimentos para alimentarse día a día, pero la mayoría fueron despedidos de sus trabajos y no reciben ingresos, por ello están optando en el comercio informal en Cancún.

En la calles ya se logran notar docenas de carteles en postes y bardas, así como en rejas o a las afueras de domicilios, donde están ofreciendo comida para llevar, en ellos se logra notar venta de empanadas, bebidas de frutas naturales, postres, comida corrida, así como venta de artículos de limpieza, cubrebocas y hasta servicios de limpieza en casa.

Estos comercios informales ha generado que cientos de personas en Cancún repliquen esta nueva forma de vender y ganar dinero, pues por la contingencia sanitaria por el coronavirus o COVID-19, en ningún lado hay trabajo y mucho menos están contratando, por ello es que la ciudadanía busca la manera de tener ingresos.

De acuerdo con un vendedor de chilate en la Región 102, él antes salía a vender sus bebidas en los tianguis y no tenía la necesidad de venderlo en su casa, sin embargo ahora que no puede salir, tiene que vender su bebida a las afueras de su casa, pero sus ventas no son iguales a las de antes, han bajado un 70%.

“Hemos decidido por esta forma de vender o como le llaman comercio informal para tener algo y poder comer día a día, aunque antes vendíamos de 900 a 1 mil 500 pesos antes, ahora sólo vendemos de 300 pesos, aunque sea algo para comer, pues de eso descontamos los costos, es decir que mis ganancias netas con de 90 pesos diarios”, dijo el comerciante.

Así como estas personas, existen muchas más que prefieren ofrecer comida o ventas de otro tipo en este comercio informa a estar robando o asaltando, para tener algo que comer a diario, pues con esta situación que aún no se sabe cuándo va a acabar, los afectados tienen que buscar alternativas.